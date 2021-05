Més de 1.000 alumnes de Benifaió participen en la campanya “Anem al teatre”

Print This Post

La campanya “Anem al teatre” es trasllada a l’aire lliure als patis dels centres escolars i escoles infantils complint així amb les normes sanitàries

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d’educació i cultura, ha posat en marxa un any més la campanya “Anem al Teatre”, un projecte que pretén acostar el món de les arts escèniques als escolars del municipi dels col·legis Crist Rey, Santa Bàrbara i Trullás a més de les escoles infantils el municipi.

Més de 1.000 alumnes de les etapes d’infantil, primària i escoles infantils del municipi estan participant durant aquest mes de maig en la campanya cultural.

Una campanya que, davant les normes sanitàries vigents “s’ha traslladat del Centre cultural com era habitual als patis dels centres escolars i escoles infantils” destaca l’alcaldessa Marta Ortiz. Una situació actual que no ha impedit “poder acostar el teatre als nostres alumnes a través d’unes obres adaptades a cadascuna a les edats i etapes escolars” matisa Ortiz.

A més, el cantautor valencià Dani Miquel participa en la campanya i també oferirà les seues conegudes cançons en els centres escolars.

Valors com l’emoció, el respecte per la naturalesa són alguns dels temes que es trasllada al públic infantil a través d’aquesta campanya cultural, sense oblidar el món del circ per als alumnes més majors, destaquen des del departament de cultura.

L’alcaldessa assenyala que en aquest curs escolar “s’ha oferit per segona vegada aquesta campanya ja que a causa de la pandèmia la campanya teatral de maig del 2020 passe a realitzar-se el mes d’octubre i de nou enguany ara al maig hem tornat a programar l’oferta cultural”.