Més de 1.000 músics participen en la XX Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud a Picassent

Els carrers de la localitat han acollit l’esdeveniment.

Picassent ha acollit la XX Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud.

A l’esdeveniment hi han participat músics vinguts de tota la comarca.

Primer es va dur a terme una recepció d’autoritats en el consistori municipal. Posteriorment els músics agrupats per bandes i societats desfilaren pels carrers del municipi. Tots i totes foren rebuts per l’alcaldessa del poble amfitrió i per les diferents autoritats. A cadascuna de les bandes se’ls va entregar un detall en record de l’esdeveniment.

Es tracta d’una de les activitats programades per la Federació de bandes…….

La pròxima activitat programada per la Federació tindrà lloc a l’octubre.

Una jornada de germanor de la qual gaudiren tots i totes.