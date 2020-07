Més de 100 estudis d’arquitectura nacionals i internacionals van presentar les seues propostes

Connect on Linked in

Alzira, Santiago de Compostel·la i Guadix obtenen els projectes arquitectònics que recuperaran el seu Patrimoni històric



El Concurs Driehaus és una inèdita i generosa iniciativa del financer nord-americà Richard H. Driehaus, a través de R.H.D. Charitable Lead Trust, convocada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que busca ajudar a recuperar el Patrimoni arquitectònic espanyol. En la primera fase del Concurs les tres localitats triades van ser: Alzira, Santiago de Compostel·la i Santa Cruz de la Palma. Excepcionalment, es va recuperar la candidatura de Guadix que va quedar deserta en 2019.

En aquesta segona fase, 100 estudis d’arquitectura nacionals i internacionals van presentar les seues propostes de disseny i s’han concedit un total de 58.000€ en premis. Cada projecte guanyador rebrà 12.000€.



En el cas d’Alzira, la proposta premiada ha sigut ‘Ad Fontes’, obra de l’estudi sevillà Jiménez & Linares, reconeguts per aquesta mena de treballs a Sevilla i tota Espanya. El Consistori necessita restaurar la identitat perduda de l’extrem occidental del seu centre històric. El projecte presentat pels sevillans planteja la recuperació del teixit urbà de la zona oest de “la Vila” i la posada en valor dels vestigis de la muralla almohade i del temple de Santa María. Els nous carrers proposats convergeixen en una plaça connectada amb la ribera del riu Xúquer. A més, es posa en valor la planta de l’antiga església recuperant el seu campanar, convertit ara en un mirador.



La iniciativa premiada per a Santiago de Compostel·la ha sigut ‘Hydrangea’, realitzada per l’equip d’Eva Niño, Elia San Román i Carmen Carral. El projecte recupera diverses construccions, hui en ruïnes, per a destinar-les a habitatges per a artistes. A més, connecta subtilment aquesta zona amb el parc de Santo Domingo de Bonaval i rehabilita un magatzem municipal transformant-lo en un espai amb utilitat per a taller o exposicions.



D’altra banda, el plantejament per a Guadix buscava revitalitzar l’entorn de la Alcazaba, hui deteriorat. La proposta seleccionada ‘Trepitjant la Terra’, realitzada pels arquitectes Alfonso Zavala i Ramón Andrada, va destacar per la seua visió per a reordenar la Plaça Pere de Mendoza i retornar el protagonisme a l’accés a la Alcazaba. Es completa amb la reconstrucció d’habitatges en la zona, recorrent a la tradició accitana, i rehabilitant el Palau dels Saavedra per a ús hoteler

Finalment, el projecte destinat a Santa Cruz de la Palma ha quedat desert. El jurat va determinar no seleccionar cap de les propostes com a guanyadores ja que no responien amb èxit a la totalitat dels reptes plantejats per l’Ajuntament.



A causa de l’elevada qualitat de la resta de propostes, el jurat ha concedit diversos esments d’honor, dotades amb 2.000€, a onze projectes que contribuïen a revitalitzar i embellir les quatre localitats.



El jurat, format per representants dels Ministeris de Transports i de Cultura, el CSCAE, INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism), les alcaldies de les quatre localitats i del Premi Rafael Manzano, es va reunir virtualment i van valorar la qualitat i viabilitat dels projectes.



Els dissenys guanyadors formaran part d’una exposició que s’inaugurarà després de la cerimònia de lliurament de premis el mes d’octubre. A més, acaba de ser convocada la primera fase del Concurs del 2021, perquè tots els municipis interessats a participar puguen enviar la seua candidatura.