Més de 12.000 coets il·luminen Torrent amb la Entrà de la flor

Al voltant de 60 persones van participar en l’acte que va portar la branca de l’ametler en flor des de la parròquia de Sant Luís Bertrán fins a la parròquia de l’Asunción

Torrent va viure dissabte passat la Entrà de la Flor, una de les celebracions amb més tradició del catàleg festiu de la ciutat. El soroll i el color de més de 12.000 coets va omplir el carrer de Ramón y Cajal en una nit marcada per una càlida temperatura, impròpia per a la data, que va facilitar l’assistència de nombrós públic al llarg del recorregut.



Les celebracions de la Entrà de la Flor van començar al matí. Des de primera hora del dia, la comitiva de festers, amb els clavaris i confrares de la Mare de Déu del Rosari al capdavant, van recórrer el terme municipal per a tallar la branca d’ametler que a la nit es va oferir a la Verge en la parròquia de l’Asunción. Després els festers i participants es van reunir per a esmorzar i menjar en la coneguda com la “caseta del Rosari”.



A la nit, els participants es van reunir en la parròquia de Sant Lluís Bertran, on va començar la tradicional ‘passejada’. Els coets disparats amb tenalles de fusta pels clavaris i la resta de participants, que sumaven al voltant de 60 persones, i la música de la banda, van escortar la branca d’ametler fins a la parròquia de l’Asunción, on l’arbre, que representa la primera flor de l’any, es va oferir a la Mare de Déu. L’acte i la jornada festiva van concloure amb la celebració de la cordà, al carrer de Ramón y Cajal, que va permetre als assistents gaudir d’un espectacle de foc i pólvora en comptar, en aquesta ocasió, amb més de 12.000 coets. Tant la ‘passejà’ com la ‘cordà’ van discórrer sense incidències gràcies a la labor de prevenció de Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja.



L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Festes, José Pascual Martínez, i altres membres de la corporació municipal, van estar presents al llarg del dia de festa. Ros va destacar de la celebració de la Entrà de la flor “que es tracta d’una de les tradicions més arrelades i antigues de Torrent, que se celebra des de fa més de 400 anys i que a més, posa en contacte, diferents generacions de torrentinos i torrentinas”.