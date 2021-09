Més de 145 persones s’han matriculat ja en els cursos municipals de l’àrea de Cultura d’Almussafes

Des d’aquest dilluns s’estan duent a terme les inscripcions per a les persones empadronades



Algunes de les activitats plantejades per l’Ajuntament ja tenen diversos grups completats

El procés d’inscripció per a participar en els tallers socioculturals organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes per a aquest curs 2021-2022 avança a bon ritme. Fins al moment s’han registrat 145 matriculacions i s’han esgotat les places per a diferents grups. Fins al divendres continuarà obert el període per a les persones empadronades i a partir del pròxim dilluns 27 s’obrirà també per a les que no ho estan. “No teníem cap dubte que la ciutadania anava a respondre molt positivament a l’oferta, perquè està plenament consolidada”, assenyala el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Des que el passat dilluns 20 de setembre començaren les inscripcions per als tallers socioculturals de l’Ajuntament d’Almussafes, més de 145 persones han formalitzat ja les seues matrícules en algun dels cursos proposats, que es desenvoluparan tots en les diferents sales situades en el Centre Cultural de la població. “No teníem cap dubte que la ciutadania anava a respondre molt positivament a l’oferta, perquè està plenament consolidada. Moltes de les persones que s’incorporaran ja havien participat prèviament en aquestes activitats, la qual cosa constata la qualitat i el nivell dels continguts impartits”, afirma el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



De fet, alguns dels grups ja han completat el nombre de places oferides, com ocorre en Tall i Confecció, Dibuix i Ceràmica. Concretament, en costura ja no hi ha lloc en el torn d’Iniciació que s’impartirà dilluns i dimecres de 10.30 a 12.30 h. ni en el de Perfeccionament dels dimarts i dijous de 17 a 19 h. En el cas de les classes de Dibuix, s’ha arribat a completar l’aforament en els dos cursos infantils dirigits a la franja d’edat d’entre els 8 i els 11 anys. Finalment, el curs d’adults dels dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 h. i el juvenil de Ceràmica també han aconseguit omplir el 100% de la seua capacitat. En la resta de les activitats proposades per l’Ajuntament per a aquesta temporada encara queden places disponibles.



El procés de matriculació, que està detalladament explicat en el fullet que pot trobar-se en www.almussafes.net, està obert des del passat 20 de setembre en la recepció del Centre Cultural i a través de ServiWeb i durant aquesta setmana s’està centrant en atendre les sol·licituds de les persones empadronades a Almussafes. A partir del dilluns 27, el procés s’obrirà també a les no empadronades, sempre que queden places disponibles. Cada matrícula té un preu de 10 euros trimestrals, encara que el Consistori continua aplicant aquest curs els descomptes habituals a les persones amb diversitat funcional, jubilats, pensionistes, parats de llarga duració, joves i famílies nombroses.



L’edil anima a la població a inscriure’s en algun dels cursos, que començaran l’1 d’octubre, “perquè es tracta d’una excel·lent manera de socialitzar-se, desenvolupar la nostra creativitat i aprendre sobre disciplines amb les quals podem expressar multitud de missatges, sentiments i emocions”.