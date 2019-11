Més de 150 joies automobilístiques visiten Torrent en la Concentració de Vehicles Clàssics

Print This Post

La plaça Major va acollir aquest esdeveniment on van participar vehicles vinguts de diferents punts de la geografia espanyola

El rugit dels motors va sonar aquest diumenge a Torrent amb la XIV Concentració de Vehicles Clàssics, organitzada per Horta Clàssics. Als peus de la Torre es van donar cita més de 150 actuacions vingudes de tota la geografia espanyola i entre els quals es trobaven vertaderes joies automobilístiques. Entre els cotxes, que eren de diferents èpoques i que comptaven amb més de 30 anys d’antiguitat, es trobava el vehicle més antic que era de 1915, a més de canviades de nom marques com Cadillac i Mercedes o més populars com SEAT o Citroën.

El públic assistent, format no sols per torrentinos i torrentinas sinó també per veïns i veïnes d’altres localitats, ja que aquesta concentració s’ha convertit en una cita clau dins del calendari de vehicles clàssics en la Comunitat Valenciana, va poder gaudir i fer-se fotos amb cotxes que han sigut signe identificatiu del segle passat i que conten la història de l’automòbil. L’alcalde Jesús Ros, acompanyat del regidor de Transport, José Antonio Castillejo, i integrants de la corporació municipal, van gaudir de la impressionant exposició i van acompanyar als organitzadors d’aquesta trobada.

A última hora del matí, el club Horta Clàssics va fer lliurament dels premis al cotxe que venia de més lluny, un Alfasud Pertenecientea Carlos Grau que venia des de Toledo. El premi “Juan Diaz” al millor cotxe que va ser per a Victor Lleó amb el seu Oldsmobile Toronado. I finalment, es va entregar un reconeixement al club que va comptar amb més participació i que vènia d’Albal.

En acabar el lliurament de premis, els conductors dels vehicles es van dirigir en ruta per la comarca, posant el punt final a la fantàstica jornada automobilística.