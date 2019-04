Més de 150 persones es van donar cita en el concurs d’Arròs al Forn a Almussafes

Connect on Linked in

L’Àgora del parc Central va acollir esta festa gastronòmica, el passat diumenge 14 d’abril

El jurat va dictaminar els guanyadors i les guanyadores després de la degustació de la totalitat de les cassoles presentades en cada una de les categories

El passat diumenge 14 d’abril, Almussafes va celebrar la Festa de l’Arròs al Forn, una iniciativa culinària organitzada pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ amb la que l’associació busca promocionar este plat típic valencià. El concurs es va dividir en tres categories diferents, una per als grups d’amics i amigues, una altra per als particulars i una altra per a les associacions. En total es van presentar 13 cassoles. El jurat va estar compost per Joan Clement, un cuiner amb més de 30 anys d’experiència; María Maroto, una actriu que actualment protagonitza la sèrie La forastera en À Punt, i José Mª Bullón, el gestor cultural d’Almussafes i president de l’associació Gestió Cultural, va fallar als tres millors arrossos després de la degustació dels mateixos.

A les 13:30 hores del passat diumenge 14 d’abril, donava començament el Concurs d’Arròs al Forn, celebrat en l’Àgora del Parc Central. La competició es va dividir en tres categories diferents. La cassola presentada per Vicenta Alagarda es va alçar amb el guardó individual. Per la seua banda, la Colla “La Quadrilla” va superar a la resta de les nou cassoles presentades a concurs en la modalitat de grups d’amics i amigues i, finalment la Falla La Torre es va proclamar guanyadora en la categoria d’entitats locals.

Tant la presidenta com la resta d’associats del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, organitzador del certamen, van repartir els pernils a totes les persones guanyadores. “Esta activitat té com a objectiu donar-li a aquest plat tan típic de la nostra terra la categoria que considerem li correspon dins de la gastronomia valenciana i que lamentablement queda relegat en la cuina de casa i no es troba a la carta de la majoria de restaurants, menys encara en zones turístiques on la paella, la fideuà o l’arròs ‘a banda’ solen ser els plats estrela que s’oferixen”, va explicar Mª Camen Añó, presidenta del club.

L’esdeveniment va ser un èxit, al reunir a més de 150 persones que, després de la degustació de l’arròs per part dels tres membres del jurat i la posterior entrega dels premis als vencedors, van poder gaudir d’un dinar de germandat en l’Àgora del Parc Central i degustar els arrossos cuinats prèviament.

Esta trobada lùdic-gastronòmica amb el que l’associació buscava promocionar aquest menjar típic valencià, animar a la ciutadania a mostrar com la cuina i plantejar una jornada d’oci comunitari, va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, Escriba Freiduría de Frutos Secs, Arròs La Perla i Orxateria Melchor.