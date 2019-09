Més de 150 pilots corren aquest cap de setmana en les huit categories del CIV de motociclisme

Print This Post

Quatre carreres dissabte i cinc més en la matinal de diumenge amb entrada lliure al pàdoc



A més, el circuit escola acollirà la fase final del CES, en el qual els pilots de simulació donen el pas de rodar en cotxes reals





El Circuit Ricardo Tormo celebra aquest cap de setmana la seua cita anual amb el Campionat Interautonòmic de Velocitat. Huit categories de motociclisme de base en què un total de 164 pilots tindran l’oportunitat de competir sobre l’asfalt de Cheste.



L’activitat començarà dissabte amb la celebració dels entrenaments cronometrats. Ja a la vesprada, a partir de les 16.30 hores, es disputaran les primeres carreres, la copa BMW, les clàssiques, la Yamaha R1 Cup i la primera cita de la categoria que engloba les PreMoto4, les Moto5 i els prototips de les universitats, tant en motos elèctriques com de combustió.



L’activitat de diumenge començarà amb el ‘warm up’ i les carreres se celebraran a partir de les 11.15 hores en les categories de PreMoto4, Moto5 i MotoE, Open 300, Open 600, Open 1000 i, finalment, la copa MV Agusta.



Del videojoc a la pista



De manera paral·lela durant la jornada de diumenge, el Circuit Ricardo Tormo serà l’escenari de la fase final de les proves de selecció de la CES Academy, en la qual pilots virtuals de ‘simracing’ (videojocs de simulació al volant) es posen al control d’un cotxe de competició.



Després de diverses proves en l’escola de conducció Fast, en les instal·lacions de Cheste, els pilots seleccionats tindran l’oportunitat de rodar en el traçat de Gran Premi del Circuit.



Aquesta activitat comptarà amb la valenciana Marta García com a pilot convidada. L’única participant espanyola de les W Series i guanyadora d’una de les carreres serà una assessora de primer nivell per als pilots que procedeixen de les carreres virtuals.