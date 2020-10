Més de 16.000 persones en la Comunitat Valenciana han sigut tractades d’hepatitis C des de 2015

Connect on Linked in

Un comité de seguiment en el qual participen pacients i persones expertes treballa en una estratègia de garbellat de casos encara sense diagnosticar



La taxa de resposta al tractament de les persones infectades és superior al 95%

Més de 16.000 persones han sigut tractades des de 2015 en la Comunitat Valenciana d’hepatitis C, una malaltia del fetge que es transmet a través de la sang.

Per províncies, s’han registrat 1.783 casos a Castelló; 9.810 a València i 4.626 a Alacant. L’1 d’octubre es commemora el Dia Internacional d’aquesta patologia.

La infecció pel virus de l’hepatitis C provoca una deterioració progressiva del fetge i la seua funció, mesurats pel grau de fibrosi hepàtica, que poden conduir a cirrosi i fallada hepàtica, situacions de pronòstic molt desfavorable

Per això, els esforços de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se centren en la prevenció de la transmissió, en la detecció precoç i en la identificació de persones infectades per hepatitis C mitjançant estratègies de garbellat.

La taxa de resposta al tractament de les persones infectades és superior al 95%. Aquesta elevada efectivitat millora ostensiblement la salut dels i les pacients, i evita la progressió clínica i les seues greus complicacions, al mateix temps que redueix la infectivitat de la població.

D’aquí ve que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública malde per identificar a pacients amb infecció coneguda que encara no estan en tractament, per a dirigir-los a unitats clíniques on puguen tindre un control clínic i tractament adequats.

A més, en el segon semestre de 2017, la valenciana va ser la primera comunitat que va ampliar els criteris de priorització dels tractaments per a qualsevol grau de fibrosi i genotip.

Actualment, el comité de seguiment en el qual participen les associacions de pacients i el subcomité assessor de personal expert clínic (professionals mèdics i farmacèutics) treballa en una estratègia de garbellat dels casos que puguen quedar sense diagnosticar en la Comunitat Valenciana, en sintonia amb la recent guia de garbellat del Ministeri de Sanitat.

Aquesta estratègia no sols establirà els criteris selectius de garbellat, sinó que definirà el camí perquè els casos detectats accedisquen al sistema sanitari.