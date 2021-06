Més de 2.000 places addicionals d’aparcament estival a Cullera

Connect on Linked in

L’Ajuntament habilita una nova zona al Racó amb 70 llocs d’estacionament

L’Ajuntament de Cullera seguix treballant amb el Pla Aparca per tal d’incrementar i millorar les places d’aparcament al municipi. Per això, el consistori ha creat una nova zona amb 70 llocs gratuïts al Racó que, sumats al nombre de places d’aparcament municipal que es creen per a l’estiu, amplien fins a més de 2.000 els llocs addicionals de pàrquing per a la temporada estival.“Sempre estem buscant zones per afavorir l’estacionament i, com no, també en la zona turística del Racó què és la més congestionada de tota la badia”, explica l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Segons afirma el primer edil es tracta d’una parcel·la municipal, situada en l’entorn del supermercat Consum d’esta zona, que donarà “un respir” al veïnat i visitants del Racó i que, a més, serà “un aparcament públic i gratuït”.

Tot i això, l’alcalde ha fet una crida a la responsabilitat mediambiental perquè “hem de conscienciar-nos de què és millor no agafar el cotxe per a tot. Ciutats turístiques com Cullera només podran sobreviure si som sostenibles, si fem ús moderat dels vehicles i apostem per transports alternatius”.

Per altra banda, el regidor d’Agricultura, Javier Cerveró, ha volgut destacar els treballs de condicionament de la zona que permetran descongestionar-la durant l’estiu.

Pla Aparca

En els darrers anys el consistori està redoblant esforços per minimitzar la falta d’estacionament que viu el municipi per les seues condicions orogràfiques. De fet, l’estiu passat es crearen 200 noves places al pàrquing Enrique Chulio, 100 a la zona del Marenyet i l’Estany, i també s’han posat en funcionament altres projectes dins del Pla Aparca com les més de 300 places a la zona del Prado i molt pròxima al centre, o el canvi d’estacionament a la Bega que ha permés duplicar el nombre de places en molts dels carrers.