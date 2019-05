Més de 2.000 xiquetes i xiquetes de Paiporta disfruten debades de la campanya Anem al Teatre

Print This Post

La campanya Anem al Teatre ha permés que més de 2.000 xiquetes i xiquets de Paiporta hagen assistit de bades a funcions teatrals a l’Auditori Municipal aquesta setmana. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta assumeix el cost de les entrades d’aquesta campanya per a que no hi haja cap tipus de barrera en l’accés a la cultura de banda de tota la població, especialment dels més menuts i menudes.

En sessions dobles, cada dia, les criatures dels centres escolars i les escoletes infantils del poble han gaudit de les funcions ‘La via làctia’, de la companyia El Cau de l’Unicorn, ‘Lluernes’, de la companyia Escenoart, i ‘Com el pa a l’alcavor’, del mag Rubén Aparisi.