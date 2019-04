Més de 2.000 xiquets i xiquetes de Benetússer participen en la campanya “Anem al Teatre”

Connect on Linked in

Més de 2.000 xiquets i xiquetes de Benetússer participaran enguany en la campanya “Anem al Teatre” de la Regidoria de Cultura en la que participa la localitat des de fa 19 anys. La iniciativa busca generar interés entre els més joves en el teatre i participen tots els i les alumnes dels centres escolar de Benetússer des d’escoletes infantils a Batxillerat.

La campanya la formen 27 localitats de la província de València que mitjançant els seus programadors culturals han elaborat una programació de teatre adaptada a cada una de les edats que es du a terme des de fa 30 anys entre els mesos de març i maig. En Benetússer participarán més de 2.000 xiquets i xiquetes de tots el centres escolars del municipi. En concret uns 200 de les escoletes infantils, 1.500 aproximadament de Primària i uns 400 de Secundària.

Pel que fa a les obres seleccionades en esta edició com s’ha fet des del primer moment el projecte, a més de fomentar el consum de teatre entre els més joves, busca que les obres transmeten valors i contingut didàctic adaptat a les edats dels espectadors. “La Flor Flora” de Rosana Mira va ser l’opció triada pels més menuts. “Chorpatélicos” de Titiriteros de Binefar que barregen música i poesia, “Cau de l’unicorn”, “Via Làctia” teatre de titelles o “Xiquetes que no tenim ni puta idea” adreçada a joves de Secundària que conta la història d’una àrbitra de futbol són algunes de les propostes del programa d’enguany.

Completa el programa en Benetússer l’espectacle de circ “The Audition” de Xa Teatre que es podrà veure el 8 de maig al matí en la plaça de l’Ajuntament de Benetússer i estarà obert, no sols als joves dels centres escolars, sinó a tot el públic. Per al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Benetússer Ricardo Sánchez es tracta d’una iniciativa “imprescindible” per tal de crear en els joves l’interés pel teatre. “La vertadera riquesa d’un poble resideix en la seua cultura. Hem de formar al públic quan és jove per fomentar hàbits saludables com el de consumir cultura”, explica Sánchez.