Més de 2.600 persones usuàries naveguen de forma accessible al web de l’Ajuntament de Paiporta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La pàgina web municipal és totalment accessible des de 2018

Les persones amb diversitat funcional poden navegar al web de l’Ajuntament de Paiporta de manera àgil i senzilla, adaptada a les seues necessitats, a través de l’aplicació inSuit.

Aquest software, incorporat per iniciativa de l’àrea de Modernització al web municipal en 2018, permet navegar amb el teclat, amb comandaments vocals i sonors o amb una combinació visual especial per a fer-la accessible a totes les persones usuàries.

Des del mes d’abril fins a maig 2.680 persones usuàries han accedit al portal de l’Ajuntament a través d’aquesta aplicació, amb un total de 11.431 visites. Segons el tipus de necessitat, la navegació senzilla amb botons ha estat la més utilitzada, amb 938 visites, seguida de la de teclat, amb 831. La navegació per teclat, polsador, veu, so, amb lectura o per a visió reduïda també han sigut altres de les opcions empleades.

Així mateix, les dades de consulta també indiquen que el navegador més utilitzat amb 1.163 visites és Google Chrome, així com una navegació majoritària amb dispositius mòbils, amb 833 visites.