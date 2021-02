Més de 200.000 € arribaran a Alcàsser a través del Pla Resistir

Connect on Linked in

Aquestes ajudes directes aniran destinades als sectors més afectats per la pandèmia

L’Ajuntament d’Alcàsser s’ha adherit al Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana, Diputació de València i ajuntaments, per a fer costat als sectors més afectats per la pandèmia. Es tracta d’un pla de xoc amb ajudes directes que estaran dirigides al sector de l’hostaleria i restauració, activitats turístiques, artístiques, així com als sectors relacionats amb la festa.



D’aquesta manera, un total de 260.151 € arribaran a Alcàsser, dels quals 39.022,65 € són d’aportació municipal. A través d’aquestes ajudes directes, les microempreses i persones autònomes, que presenten la documentació, rebran un fix de 2.000 euros i una variable de 200 euros en funció dels treballadors afiliats a la Seguretat Social.



«No podíem perdre l’oportunitat d’adherir-nos a aquest pla que fa costat directament a aquells sectors del nostre poble que més estan patint a causa de les restriccions establides per a frenar l’avanç de la pandèmia. Per això, des del govern municipal hem treballat per a preparar tota la documentació necessària per a adherir-nos al pla, aportant a més eixe 15% (39.022,65 €) que estableix l’acord», ha explicat l’alcaldessa Eva Zamora.



Alcàsser es va adherir al Pla Resistir dilluns passat i, aquest divendres, 5 de febrer, s’aprovaran les bases reguladores al ple extraordinari.