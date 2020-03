Més de 200 esportistes participen en el VI Trofeu Vila d’Almussafes de karate

Connect on Linked in

La competició, amb la qual es va obrir la Lliga G8, es va celebrar el passat diumenge 8 de març en el Pavelló Poliesportiu Municipal



El Club de Karate d’Almussafes va ser l’entitat amfitriona del torneig, que va incloure una exhibició de defensa personal femenina

El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes va acollir el passat diumenge 8 de març el VI Trofeu de Karate Vila d’Almussafes, organitzat per l’Associació Karate G8. En la competició, que va reunir a més de 200 participants amb xiquets i xiquetes des de 5 anys, es van realitzar kates tècniques de “gran dificultat”, segons l’entitat.



A més del Club de Karate Almussafes, durant la jornada, que va servir per a donar el tret d’eixida a la Lliga G8, van estar presents els clubs Picanya, Romera, Edeta, Beniparrell, Benicalap, Kensho, Kyusho, Zanshin, Nakadaka, Alaquàs, Deportivo Okami, Ni Sente Nashi i Alginet.



Aprofitant que es commemorava el Dia Internacional de la Dona, a les 10 hores es va dur a terme en aquest espai públic una exhibició de defensa personal femenina a càrrec de Monse Villa, del Club Karate Catarroja, i Ana Tébar, del Club Karate Alginet.



Tal com assenyalen des de l’Associació Karate G8, el desenvolupament de la trobada va ser possible gràcies a l’ajuda de la Fundació OKAMI, els comerços col·laboradors i l’Ajuntament d’Almussafes, que va cedir les instal·lacions per a poder disputar les proves.