Més de 200 persones han participat en el Curs de Guitarra Elèctrica de l’Ajuntament d’Almussafes des de 2007

La Regidoria de Joventut obri les inscripcions per a la tretzena edició, que tornarà a estar impartida pel reconegut músic Jorge Lario



L’Ajuntament d’Almussafes convoca una nova edició del seu Curs de Guitarra Elèctrica, que s’impartirà en el Centre d’Informació Juvenil els dimecres des del 16 d’octubre d’enguany i fins al 6 de maig de 2020. Les inscripcions per a participar en el taller, que tindrà novament com a professor al músic Jorge Lario, poden realitzar-se fins al mateix dia 16 en el Centre d’Informació Juvenil, el Pavelló Poliesportiu Municipal i www.almussafes.es. Des de la seua creació, en 2007, han passat per aquest curs més de 200 almussafenys i almussafenyes.



La música tornarà a sonar tots els dimecres des del 16 d’octubre de 2019 i fins al 6 de maig de 2020 en el Curs de Guitarra Elèctrica organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes que es desenvoluparà en el Centre d’Informació Juvenil de la localitat. El popular guitarrista Jorge Lario torna a posar-se un any més al capdavant d’aquest taller en el qual la ciutadania interessada a aprendre a tocar aquest instrument té l’oportunitat de rebre classes d’un professional de reconegut prestigi en el sector.



El curs, pel qual ja han passat més de 200 persones des que es va posar en marxa en 2007, està obert a totes les persones, independentment del seu nivell de coneixements sobre aquest àmbit. D’aquesta forma, s’han plantejat tres torns diferents. El d’Iniciació s’impartirà de 16.30 a 17.30 hores, el d’Aprenentatge de 17.30 a 18.30 hores i el de Perfeccionament de 18.30 a 19.30 hores. En tots els casos, és imprescindible tindre almenys 12 anys d’edat en el moment de la matrícula.



“Després de tretze edicions, aquesta iniciativa està més que consolidada dins del calendari d’activitats de l’Ajuntament i encara que s’organitza a través del departament de Joventut, està oberta a tota la població de més de 12 anys”, comenta la regidora de Joventut, Belén Godoy.



Les inscripcions, que ja han començat, romandran obertes fins al 16 d’octubre en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal i en ServiWeb, plataforma a la qual s’accedeix a través de www.almussafes.es. En total, està previst que es duguen a terme 26 classes, per les quals les persones matriculades hauran d’abonar una única quota 25,10 euros, que serà de 22,59 euros per a les quals compten amb Carnet Jove i de 12,55 euros per a les quals es troben en situació de desocupació.



“Continuem apostant fort per aquest curs perquè sabem que, igual que el taller de jam session, funciona molt bé i suposa una excel·lent manera de gaudir de la música sent part del procés de creació”, conclou Godoy.