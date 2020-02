Més de 200 persones participen en una jornada en la què s’han plantat 150 arbres al riu Magre al seu pas per Algemesí

Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat una nova plantació al riu Magre, a la zona del Molí Nou-Raval, una jornada que ha comptat amb la participació de 220 persones i que ha consistit en una plantació de 150 arbres de diverses espècies autòctones.

Es tracta d’una activitat de continuïtat amb la restauració de l’entorn dins l’impuls que el consistori pretén donar al riu Magre per a reivindicar-lo com a eix vertebrador del conjunt de poblacions riberenques entre Turís i Algemesí

L’activitat estava organitzada per la regidoria de Medi Ambient i l’Espai Jove i comptava amb la col·laboració de la Fundació Limne, entitat conservacionista.

Esta jornada de plantació no és la primera actuació que es realitza en esta zona del riu, ja que segueix la línia encetada per la regidoria en altres llocs com ara la Llacuna del Samaruc o la zona de Bosc de Ribera de l’antiga desembocadura del Magre. En esta ocasió s’ha reforçat la presència d’helòfits i arbustives de ribera. També es va portar a terme un taller de reciclatge.

El regidor de Transició Ecològica i Medi Ambient, Ángel Ferrer, ha destacat l’èxit de la convocatòria que demostra “el bon resultat del treball de conscienciació portat a terme estos anys, perquè s’ha aconseguit ser cada vegada més persones que dediquen un temps del seu oci i descans a col·laborar en tindre unes zones naturals d’Algemesí cada vegades més cuidades, netes i sostenibles”.