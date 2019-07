Més de 200 xiquets i joves de Mislata gaudeixen de les seues vacances en els campaments municipals

Connect on Linked in

La regidoria de Joventut organitza dos campaments urbans i un campament d’aventura en Alcossebre durant el mes de juliol

Com cada estiu, la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata organitza campaments i escoles d’estiu durant tot el mes de juliol. Aquestes propostes municipals són la solució ideal perquè xicotets i joves gaudisquen de les seues vacances participant en jocs, tallers formatius i activitats esportives.

Els campaments urbans ja s’estan desenvolupant en el col·legi Amadeo Tortajada i són més de 150 xiquets i xiquetes de 3 i 12 anys els que participaran enguany. A més de tots els jocs i diversions que els preparen els monitors de cadascun dels campaments, les activitats a l’aire lliure també són una part important del programa. Els alumnes i alumnes solen acudir sovint a la piscina, on participen en jocs d’aigua, a més de realitzar també activitats al parc de la Canaleta.

Durant el mes de juliol, el col·legi Amadeo Tortajada acull dues edicions d’aquests campaments urbans, un per quinzena. Els 90 xiquets i xiquetes d’aquesta primera edició estan ja compartint moments de convivència i de diversió. I hui han rebut la visita del regidor de Joventut, Martín Pérez, i del regidor de Participació Ciutadana, Ximo Moreno, i s’han fet la tradicional foto de família.

Per a Martín Pérez, “aquestes propostes municipals suposen una ajuda inestimable per a la conciliació familiar d’aquells pares i mares que continuen treballant mentre els seus fills estan de vacances. Així poden mantindre la seua rutina professional i els xicotets estan ben atesos per monitors especialitzats”. A més de l’oferta lúdica, els campaments disposen de serveis opcionals de menjador, matinera i campament de vesprada perquè els xics i xiques puguen gaudir de la jornada completa. Així mateix, l’Ajuntament reserva cada any un nombre de places per a concedir beques a xiquets i xiquetes amb dificultats d’integració per motius econòmics, socials o de diversitat funcional.

A més dels campaments urbans que es realitzen a Mislata, la regidoria de Joventut també organitza un campament d’aventura per a joves de 8 a 16 anys. La destinació enguany serà Alcossebre i els més de 50 joves que participaran en ell partiran el pròxim 14 de juliol per a gaudir de huit dies de vacances inoblidables.