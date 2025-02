Més de 250 persones s’uneixen per salvar l’Albufera després de la DANA

Reclamen una restauració urgent i coordinada per protegir aquest espai natural

Més de 250 persones van acudir el diumenge a la crida d’Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Per l’Horta i Xúquer Viu per a reivindicar una restauració urgent i coordinada de l’Albufera de València, que encara pateix els efectes de les últimes inundacions provocades per la DANA.

L’acte va reunir a persones de diversos punts en el marc del Dia Mundial de les Zones Humides, amb una jornada de neteja de l’entorn natural i una taula-debat posterior a Alfafar.

La jornada va començar a Catarroja, on els participants es van organitzar en sis grups per a dur a terme tasques de neteja en diferents punts del Parc Natural de l’Albufera, com les marjals d’Alfafar i Massanassa, la mota del barranc del Poio i els voltants del port de Catarroja.

A la vesprada, la jornada es va dirigir al Centre Instructiu Musical d’Alfafar on les entitats ecologistes signants del manifest van expressar el seu condol a les víctimes de la DANA i denunciaren els greus danys causats a l’Albufera, agreujats per l’efecte del canvi climàtic. Destacaren també la necessitat d’una gestió coordinada entre ciència, administracions i societat civil per recuperar l’espai, prioritzant un diagnòstic rigorós de la situació i una governança participativa. També subratllaren la importància de combatre el negacionisme climàtic, garantir la protecció dels ecosistemes, i reclamar mesures efectives i consensuades per restaurar l’Albufera immediatament, ja que consideren que la seva preservació és crucial per al futur.