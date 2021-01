Més de 26.000 pacients han rebut els seus medicaments a casa durant l’estat d’alarma gràcies a les Unitats de Farmàcia Hospitalària

Connect on Linked in

Sanitat garanteix el manteniment d’aquest servei domiciliari per als pacients que requereixen tractaments de dispensació i control hospitalari



Prop de 90.000 persones són ateses anualment en les Unitats d’Atenció farmacèutica a Pacients Externs (UFPE) dels hospitals

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mantindrà després de la pandèmia el servei de lliurament de medicaments a domicili que es presta a través de les Unitats de Farmàcia de Pacients Externs (UFPE), i es contemplarà que aquest lliurament de medicaments es puga realitzar també en les oficines de farmàcia, d’acord amb les preferències del pacient.

En aquest sentit, segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “entre abril i juny d’enguany, prop de 26.000 pacients han rebut els seus medicaments en el domicili gràcies a la gestió que s’ha dut a terme des de les Unitats de Farmàcia Hospitalària. L’objectiu d’aquesta mesura és acostar la prestació farmacèutica als ciutadans”.

Aquesta mesura s’ha dut a terme des de les UFPE gràcies a la implantació de mitjans telemàtics, completats amb un servei d’enviament gestionat per la pròpia farmàcia de l’hospital.

La Conselleria de Sanitat ha mostrat el seu interés i necessitat de mantindre aquest servei, de manera que el mes d’octubre passat, va notificar a diferents agents les condicions requerides per a garantir la qualitat en el servei, l’adequat control i seguiment i l’autonomia del pacient.

Finalment, aquesta mesura es durà a terme gràcies a un acord de col·laboració de Sanitat amb els tres Col·legis Oficials de Farmacèutics de la Comunitat Valeciana i les principals entitats de distribució farmacèutica, que van presentar una proposta conjunta per a desenvolupar aquest servei i que ha sigut aprovada pel Comité de seguiment del concert amb les oficines de farmàcia.

Durant aquest any, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19 es va potenciar l’atenció telemàtica i s’han establit mecanismes i procediments per a evitar el desplaçament dels pacients als centres sanitaris amb l’objectiu d’evitar contagis.

Aquesta nova modalitat, íntimament relacionada amb el concepte de ‘Telefarmacia’ i potenciada durant aquests mesos a causa del coronovaris, ha tingut molt bon acolliment entre pacients i usuaris del sistema sanitari públic valencià, per la qual cosa la Conselleria de Sanitat porta temps treballant des de la direcció general de Farmàcia perquè aquest sistema es consolide en la pràctica assistencial habitual en la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, Barceló ha indicat que “des de la Conselleria de Sanitat es desenvoluparà un Programa Telemàtic d’Atenció Farmacèutica al Pacient Extern, en el qual s’inclou, a més de la pròpia atenció farmacèutica per mitjans telemàtics, l’ampliació de la cartera de serveis dels hospitals en incloure la dispensació de medicaments en llocs diferents al propi hospital, com són el domicili o les oficines de farmàcia pròximes al domicili del pacient”.

L’acord compleix amb els requisits d’equitat, és a dir l’accés de qualsevol pacient. A més, suposarà una millora de l’atenció farmacèutica especialitzada i s’amplien els punts de lliurament per al pacient.

D’aquesta forma, a partir d’ara els pacients que requereixen de tractaments dispensats en els servei de farmàcia hospitalària podran recollir-los en la UFPE del seu hospital, en una altra UFPE d’un hospital pròxim, en el centre de salut, en una oficina de farmàcia o rebre’l en el seu propi domicili. Aquest procés estarà coordinat des de les UFPE que, al seu torn, mantindrà l’activitat presencial i dispensació tradicional als hospitals.

90.000 persones ateses a l’any en les UFPE

Actualment, es calcula que unes 90.000 persones són ateses cada any per les 23 Unitats de Farmàcia de Pacients Externs (UFPE) hospitalàries existents en la Comunitat Valenciana. La majoria dels pacients, aproximadament un 70%, són pacients crònics, afectats de malalties com el càncer, infecció per VIH, hepatitis B i C, esclerosi múltiple, ELA, malalties inmunomediadas, etc.

Es tracta en la seua majoria de malalties cròniques, estranyes o degeneratives que requereixen de medicaments dispensats per les unitats de farmàcies hospitalàries, en repetides vistes a l’hospital, i els tractaments del qual han experimentat un important creixement i tenen gran impacte sanitari.