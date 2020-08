Més de 28.000 quilos d’enderrocs són retirats d’abocadors il·legals d’Alzira en mes i mig

Connect on Linked in

Alzira, 18 d’agost de 2020.- 28.160 quilos d’enderrocs retirats d’abocadors il·legals en el terme municipal d’Alzira només entre juliol i la primera quinzena d’agost, una xifra alarmant que ens deu fer reflexionar a totes i tots i, sobretot, fer-nos prendre consciència que està no és l’actitud que hem de posar en pràctica. El lloc on dipositar este tipus de residus és l’ecoparc, de manera gratuïta, còmoda i amb un ampli horari entre setmana i els caps de setmana.

Pel que fa als enderrocs d’obra i demolicions, suposen un 40% de mitjana de les deixalles generades per habitant a l’any, i al nostre país una mitjana entre 10 i 15 punts més que la mitjana europea.

“Si volem presumir de ser una ciutat avançada, amb mires de futur, involucrada en la preservació del medi ambient, que contribuïx a la generació del benestar i la salut hem de comportar-nos com a persones civilitzades i dipositar els enderrocs en l’ecoparc. Hem d’avançar i deixar de fer ús d’un arcaic costum d’abandonar allò que no necessitem en abocadors il·legals. Hem de conscienciar-nos que en el segle XXI esta actitud és totalment reprovable i poc digna d’elogi”, segons el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, qui no pot ocultar una certa decepció per les actituds d’uns pocs que afecten a tot el conjunt de la nostra ciutat.

Esta tràgica situació està a les nostres mans per a revertir-la, ja que els principals enderrocs d’obra: formigó, materials ceràmics i aglomerat asfàltic, són dels pocs residus que es poden reciclar infinitament.

Des del 2008, un reial decret exigix el tractament de tots els desaprofitaments d’obra per gestors autoritzats, empreses que deuen prioritzar el reciclatge en el cas d’obres de gran magnitud. Si el que ens ocupa és una obra domèstica podem nosaltres mateix dipositar els enderrocs en l’ecoparc, el lloc destinat per a tal finalitat.

Una vegada més cal recordar que com més reciclem, menys paguem. Cada vegada que diposites deixalles o enderrocs en l’ecoparc acumules punts que revertixen en descomptes en el teu rebut de la taxa de reciclatge.