Més de 3.000 alumnes participen en els Fòrums virtuals d’Ocupació de la Universitat de València

Durant el curs 2020-2021, s’han celebrat nou trobades per a 139 titulacions de grau i màster de la Universitat de València (UV).



Han col·laborat en la seua organització, juntament amb UVocupació, 15 centres d’ensenyament superior.



Estudiantat i recents titulats han accedit a prop de 150 oportunitats laborals, entre beques, pràctiques professionals i ofertes de treball

Els Fòrums virtuals d’Ocupació i Emprenedoria de la Universitat de València han obtingut aquest curs un important impacte entre l’estudiantat i el teixit empresarial valencià, connectant a més de 3.000 persones, entre alumnat i titulats, amb 153 empreses, organitzacions i entitats.

Com a exemple d’adaptació per la COVID-19, els esdeveniments s’han celebrat en línia a través de landing pages específiques i, malgrat la situació actual d’incertesa i crisi per la pandèmia, s’han oferit prop de 150 oportunitats laborals, entre beques, pràctiques professionals i ofertes de treball.

Organitzats per UVocupació, a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, les trobades s’han produït amb el suport dels centres de la UV. La novetat d’enguany, respecte al curs passat, ha sigut el llançament de dos nous fòrums: un de l’Àrea de Salut (en col·laboració amb les facultats de Medicina i Odontologia, Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, i Psicologia i Logopèdia) i un altre de l’Àrea de Ciències (amb la participació conjunta de les facultats de Ciències Biològiques, Matemàtiques, Física, i Química).

A més dels dos nous fòrums per àrees, s’han celebrat altres set jornades. La primera va ser al novembre de 2020 en la Facultat de Farmàcia. Li van seguir durant el mes de febrer els fòrums de les facultats de Ciències Socials, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Dret (que va comptar amb dos dies complets d’activitats), i Geografia i Història. Mentre que al març i maig es van dur a terme els de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), respectivament.

Al seu torn, han abastat 139 titulacions de la UV, entre les quals es troben 56 graus i 83 màsters oficials. En aqueix sentit, alumnat, egressats i egressades van poder acostar-se a la realitat i cultura empresarial del seu sector, obtindre informació crucial per a la presa de decisió respecte a la seua inserció laboral i tindre l’oportunitat d’una interacció directa amb els seus futurs ocupadors, especialment a les sales de xat realitzades a la finalització de cada esdeveniment.

La rectora de la UV Mª Vicenta Mestre ha destacat l’esforç adaptatiu fet durant aquest any per a “transformar en virtual el que era essencialment físic i personal”. En aqueix sentit, ha posat en valor com el Vicerectorat i UVocupació “han fet tot el possible per mantindre l’esperit d’aquests fòrums, de contacte, d’interacció, de trobar-nos, conéixer-nos i intercanviar experiències”. Així mateix, ha desitjat que “sense deixar arrere els aprenentatges tecnològics i comunicatius de l’últim any, i implementant-lo a futures edicions dels diferents fòrums, puguem tornar molt prompte al contacte personal tan necessari dels fòrums tradicionals”.

Les programacions dels fòrums han sigut variades i enfocades en la interacció entre l’estudiantat amb inquietud i interés pel mercat de treball i les oportunitats d’ocupació que ofereix i aquelles empreses i institucions interessades a conéixer als i les professionals del futur.

Les empreses participants van poder conéixer i prendre contacte amb perfils altament qualificats, posicionar-se com a entitats que valoren el talent i identificar-se com a companyies compromeses amb el desenvolupament de la societat. Així mateix, van participar quasi un centenar de ponents, entre els quals van destacar personalitats com la de la consellera de Salut, Ana Barceló, referents en cadascun dels sectors, autoritats, professionals amb àmplia trajectòria, especialistes, representants empresarials i exalumnes/as.

La navegació pels fòrums virtuals ha sigut una innovació d’aquest curs, gràcies al projecte digital implementat per la Unitat Web i Màrqueting. Els assistents van tindre una guia a manera de mapa que els va ajudar a recórrer la web, a més d’oferir-los les instruccions per a realitzar la seua inscripció en les activitats. També es van habilitar altres accessos directes a la programació d’activitats amb videoconferències, taules redones, col·loquis i networkings empresarials, a més de poder interactuar amb el personal responsable de talent en les empreses.

UVocupació ha estat present durant tots els fòrums mitjançant el seu estand per a atendre i fer costat tant a l’estudiantat com a empreses. Aquests sites específics també han comptat amb la publicació de diferents oportunitats d’ocupació; els expositors de les empreses participants; les notícies més recents relacionades amb el fòrum i el món laboral; i, finalment, les preguntes freqüents per a facilitar l’accessibilitat al lloc web.