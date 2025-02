Més de 3.500 autònoms sense treballadors han sol·licitat les ajudes directes en la segona convocatòria per als afectats de la riuada

Més de 3.500 autònoms sol·liciten les ajudes directes de 3.000 euros

Noves oportunitats per als autònoms de 90 municipis afectats

Labora ha rebut fins al moment més de 3.500 sol·licituds d’autònoms sense treballadors afectats per la riuada per a la segona convocatòria d’ajudes directes de 3.000 euros.

Aquesta ajuda s’afegeix a la ja abonada al desembre i va dirigida a les persones autònomes sense treballadors de 15 municipis que no estaven inclosos en l’anterior decret d’ajudes, així com a tots aquells autònoms dels 75 municipis de la primera convocatòria que no van poder accedir a l’ajuda.

Son 15 els municipis que s’inclouen en aquest nou decret d’ajudes: Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Xulilla, La Pobla Llarga, L’Énova, Manuel, Millars, Rafelguaraf, Senyera i Tous. Tots els autònoms d’aquestes zones podran sol·licitar aquesta ajuda directa fins a les 15.00 hores del 28 de febrer.

A més, els autònoms dels 75 municipis inclosos en l’anterior decret que no van poder demanar aquesta ajuda tindran una nova oportunitat per a sol·licitar-la, en el mateix termini que els anteriors.

Amb aquestes ajudes el Consell vol pal·liar l’impacte de la riuada en un dels col·lectius més vulnerables del teixit productiu valencià. S’espera que es puguin beneficiar al voltant de 17.300 treballadors autònoms d’aquestes zones, els negocis de les quals es van veure afectats per la catàstrofe.

4o