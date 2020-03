Més de 30 agents de la província es formen a Almussafes en un curs de l’IVASPE

Print This Post

El control del transport per carretera centra el programa formatiu que es clausura hui divendres 6



Els policies locals van realitzar la sessió pràctica ahir dijous



Des de fa tres anys, l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències tria Almussafes per a impartir accions del seu Pla Anual d’Activitats Formatives. Precisament, la localitat acull, des de dilluns passat 2, el curs bàsic sobre el control del transport per carretera, programa homologat que inclou 20 hores de formació teoricopràctica durant un total de cinc sessions. Un total de 34 membres de cossos policials desplaçats des de 23 localitats valencianes assistixen al curs que es clausura hui divendres 6.

La població d’Almussafes, i més concretament el seu Centre Cultural, es va convertir durant l’any 2018 en una de les localitzacions triades per l’IVASPE per a desplegar el seu Pla de Formació Anual. L’Institut Valencià està impartint esta setmana un nou curs monogràfic oficial centrat en tots els aspectes referits al control del transport per carretera, analitzant la legislació actualitzada sobre autoritzacions, permisos i tacògrafs.

El taller, de 20 hores de duració, es desenrotlla des de dilluns passat 2 i es clausura durant la vesprada de hui divendres amb la formalització del test teòric que hauran de superar els 34 policies locals participants per a obtindre la titulació que acredita l’assumpció dels coneixements tècnics, normatius i legislatius de l’esmentada àrea de coneixement.

Amb este programa, l’alumnat, integrat per 29 agents, quatre oficials i un inspector en actiu de 23 cossos policials municipals de la província de València, ha pogut adquirir i actualitzar les seues habilitats per a actuar amb major eficàcia en la revisió exhaustiva dels diferents vehicles pesats encarregats del transport de mercaderies per carretera.

Respecte d’això, durant la sessió impartida ahir dijous 5 es van posar en pràctica els coneixements adquirits. El grup, acompanyat per una patrulla de la Policia Local d’Almussafes i davall la seua supervisió, es va desplaçar fins al parc industrial Joan Carles I per a realitzar in situ els les corresponents inspeccions als camions.