Més de 300 persones es matriculen en els cursos i tallers de la Regidoria dels Majors a Picassent

Connect on Linked in

La Regidoria dels Majors ha iniciat les activitats dirigides a les persones majors del municipi per al nou curs 2019-2020 amb cursos i tallers de memòria, informàtica, anglès i valencià

L’estimulació de la memòria és un exercici fonamental per combatre els efectes degeneratius del pas del temps. Amb esta premissa, i també amb la d’oferir un envelliment actiu per a les persones majors de Picassent es treballa des de la Regidoria dels Majors per mantindre l’autonomia i guanyar en qualitat de vida en edats avançades. Així, amb 2 sessions setmanals que oscil·len entre una i dos hores, depenent de l’especialitat formativa, vora 300 persones acudiran diàriament al Centre de Convivència, a la que ja és la seua escola fins el pròxim mes de juny de 2020.

La productivitat d’estes sessions deixa de manifest la bona acollida que any rere any, tenen estes activitats que busquen atendre el dia dia de manera directa, amb exercicis variats i dinàmics on s’estimulen les capacitats, l’atenció, la concentració, la psicomotricitat, la imaginació i el llenguatge, i on també, s’imparteixen classes d’anglès, valencià i informàtica. Per altra banda, la programació prevista per al curs presenta també altres opcions com eixides culturals i d’oci, festes i tallers monogràfics sobre salut, entre d’altres.

Totes estes activitats s’inclouen en el Pla Envelliment Actiu i Saludable de l’Ajuntament i busquen millorar la qualitat de vida d’este col·lectiu de persones a més de promocionar la seua autonomia i previndre possibles situacions de vulnerabilitat associades a l’edat. Este programa s’ha consolidat en els últims anys i respon a la realitat demogràfica que vivim, la qual, es troba marcada per l’increment de l’esperança de vida, fruit dels avanços sanitaris, socials i de l’Estat del Benestar.

Segons afirma el regidor de l’àrea dels Majors, Carles Silla, «Des de l’Ajuntament, és fonamental continuar portant a terme polítiques destinades a millorar la qualitat de vida, la participació social i l’autonomia de la gent major per tal de retardar la seua dependència».