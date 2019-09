Més de 300 persones participen en el Dia de la Bici, que tanca la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Paiporta

Connect on Linked in

La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible es va tancar aquest diumenge a Paiporta amb la celebració del Dia de la Bici. Més de 300 persones varen participar en aquesta passejada matinal en bicicleta i patins, que va comptar amb la col·laboració de la Unió Ciclista Paiporta. El diumenge es va completar amb activitats com una exposició de vehicles elèctrics, una xarrada sobre opcions de recàrrega i el circuit inflable gegant de ‘balanz bike’ per als més menuts i menudes. A més, es varen sortejar entre totes les persones participants dos bicicletes i un patinet, i diferents complements com cascs, llums, infladors i cadenats.



El Dia de la Bici, que era també el Dia Sense Cotxe a Paiporta, tancava una setmana d’activitats dirigides a promoure i conscienciar sobre la necessitat d’una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, menys contaminant i, per tant, més sostenible. Paiporta ha viscut els últims dies des de xarrades a les autoescoles sobre conducció segura i sostenible, a l’estrena de quatre nous radars didàctics a les entrades de la localitat o dos passejades pel poble.



A més de l’adhesió per cinquè any consecutiu a aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, el govern de Paiporta aposta amb claredat per una ciutat pensada per a les persones, i no exclusivament per a la circulació de vehicles a motor. Així, cada reurbanització de carrers projectada comporta una ampliació de l’ample de les voreres i l’eliminació de barreres arquitectòniques, per tal de millorar i promoure la mobilitat a peu.



Així mateix, durant la passada legislatura es va ampliar el nombre de carrers del centre amb prioritat per a vianants, on tan sols poden circular els vehicles de les persones residents a la zona.



A més, s’ha apostat amb contundència per completar i estendre la xarxa existent de carril bici per a connectar entre sí els punts claus del nucli urbà, i per unir-se a través d’aquestes vies a localitats veïnes com Benetússer i Picanya, on estarà l’enllaç entre Paiporta i el futur anell verd metropolità que ja ha començat a construir la Generalitat Valenciana.



En l’enllaç amb Benetússer, s’arriba fins a la via de servei de la CV-400, que connecta amb Catarroja i altres localitats veïnes, i també es podrà accedir a la futura via ciclovianant que unirà Paiporta amb els barris del Sud de València a través d’una nova passarel·la que travessarà el llit nou del riu Túria.