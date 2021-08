Més de 300 professionals participen en les sessions de suport psicològic de l’Hospital Universitari de la Ribera

Connect on Linked in

S’han organitzat xarrades, grups terapèutics i tallers amb la finalitat d’abordar els efectes psicològics derivats de la pandèmia de coronavirus

També s’ha oferit atenció terapèutica individual als professionals sanitaris que ho han necessitat

L’estrés i la inquietud que han generat les situacions difícils amb els pacients han estat alguns dels aspectes que s’han abordat en estes sessions

Més de 300 professionals han participat ja en les sessions de suport psicològic que l’Hospital de la Ribera està organitzant, a través de la seua Unitat Funcional de Psicologia de la Salut, amb la finalitat d’abordar els efectes emocionals derivats de la pandèmia de coronavirus entre els seus treballadors. Es tracta de xarrades, grups terapèutics i tallers amb els quals es pretén identificar els aspectes emocionals negatius que estan apareixent vinculats a la crisi actual, així com reforçar i dotar d’estratègies i recursos als professionals perquè puguen fer front a estes emocions. Segons ha destacat Mónica Portillo, psicòloga clínica de l’Hospital d’Alzira, “la majoria dels professionals que treballen en l’àmbit sanitari (mèdics, infermers, administratius, personal de neteja, etc.), han viscut un dels anys més difícils i duros de la seua carrera professional. L’aparició abrupta del virus, la seua ràpida transmissió, la incertesa, l’alt nombre de casos i la por al contagi propi i al de la seua família, han estat factors que han influït de manera important en l’estat emocional d’estos professionals”.

“L’objectiu de les actuacions dutes a terme és el d’atenuar les situacions d’estrés i inquietud que els moments difícils viscuts amb els pacients han generat en estos treballadors”, ha assenyalat Portillo.

Segons la psicòloga clínica, “en molts casos, han estat els mateixos professionals que s’ocupen de les seues cures, els que s’han encarregat d’animar, donar coratge i acompanyar als pacients afectats, la qual cosa, sens dubte, ha acabat repercutint en el seu propi benestar psicològic”.

D’esta manera, en els últims mesos, la Unitat de Psicologia Clínica de l’Hospital de la Ribera ha posat a la disposició dels treballadors un total de 39 accions per a abordar el seu estat emocional, “en les quals s’han tractat aspectes com els factors que intervenen en el desenvolupament de l’estrés i s’han treballat tècniques cognitives i físiques com la respiració i la relaxació com a suport i com a eines que ajuden a la cura física i emocional; s’ha parlat de les situacions viscudes que han produït una emoció determinada, i s’han desenvolupat habilitats per a afrontar-les”.

Així mateix, la Unitat ha elaborat materials amb pautes i consells per a afrontar la situació derivada de la pandèmia. I, en els casos en els quals els professionals han necessitat atenció psicoterapèutica individual, la Unitat ha atés estos professionals, derivant-los als seus respectius centres d’Atenció Primària quan ha estat necessari.

Segons ha conclòs Mónica Portillo, “tots estem fent un gran esforç per superar la pandèmia de la millor forma possible. És important continuar cuidant-nos i respectar les normes establides per les autoritats sanitàries i, d’esta manera, estarem també cuidant als professionals sanitaris perquè ells puguen, al mateix temps, ocupar-se de nosaltres en les millors condicions”.