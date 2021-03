Més de 300 tractors recorren els carrers de València per a demanar més ajudes per al sector arrosser amenaçat pels canvis en la PAC

Print This Post

AVA-ASAJA i LA UNIÓ de Llauradors assenyalen que la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern podria provocar unes pèrdues als arrossers valencians superiors als 35 milions d’euros

Reclamen a les diferents administracions un paquet de mesures de suport i estabilitat necessàries per a garantir la seua viabilitat ja que les ajudes directes a les explotacions arrosseres de la Comunitat Valenciana podrien descendir a uns nivells que, en la majoria de casos, no permetrien la supervivència del cultiu. Un estudi elaborat per totes dues organitzacions quantifica que la proposta del Govern espanyol de la futura PAC 2023-2027 llançaria unes pèrdues superiors als 35 milions als arrossers valencians.

La tractorada-concentració ha partit en caravana a les 7.20 hores des de Cullera, Benifaió, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla, Massanassa i diverses pedanies de València i l’entrada a la capital per l’Avinguda del Cid. Després de passar, i efectuar una xiulada per davant de la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre –seu de la Conselleria d’Agricultura–, han finalitzat el recorregut amb una concentració enfront de la Delegació del Govern.

Enfront de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, en la plaça del Temple han desplegat una pancarta amb el lema ‘En defensa del sector arrosser valencià’ i l’acte de protesta ha conclòs amb els parlaments del secretari general de LA UNIó, Carles Peris i del president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.