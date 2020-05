Més de 300 veïns i veïnes de Quart de Poblet ja han participat en l’enquesta ciutadana sobre el confinament

Connect on Linked in

En tan sols una setmana, un total de 336 persones han participat en l’enquesta ciutadana que ha posat en marxa l’Ajuntament de Quart de Poblet per a conéixer el comportament del municipi durant aquests mesos de confinament i així poder adaptar les polítiques locals a les diferents fases de la desescalada.

Segons les dades recollides fins ara, la participació femenina ha sigut bastant més elevada que la masculina, d’un 67% enfront d’un 33%. Pel que respecta als hàbits de la ciutadania durant l’estat d’alarma, els resultats estan sent molt positius i avalen el grau de compromís que han tingut els veïns i veïnes amb les mesures de confinament decretades pel Govern d’Espanya, demostrant majoritàriament el seu civisme i responsabilitat social.

L’enquesta continuarà oberta fins al 31 de maig en el Portal de Govern Obert del Consistori i pot realitzar-se de manera ràpida i senzilla a través d’aquest enllaç: https://bit.ly/2l1nxov. A diferència d’altres ocasions, per a participar en aquesta enquesta no és necessari registrar-se ni aportar dades de padró. D’aquesta manera, es vol facilitar, en la mesura que siga possible, l’accés a l’enquesta a totes les persones del municipi i a aquelles que, per diversos motius, hagen passat el confinament a Quart de Poblet.

Les dades finals es publicaran la primera setmana de juny de manera accessible perquè qualsevol persona que ho desitge puga consultar-los, la qual cosa suposa una mostra més de l’afany del Consistori per continuar sumant indicadors de transparència en els seus diferents polítiques.

Amb aquesta enquesta l’Ajuntament pretén detectar les necessitats de la població per a les pròximes fases de la desescalada amb la intenció