Més de 300 xiquets i xiquetes han participat enguany a Meliana de l’escola d’estiu i l’estiu urbà

Durant el mes de juliol, la Regidoria de Joventut i l’Institut Municipal de Cultura de Meliana (IMC) han organitzat una nova edició de l’escola d’estiu i de l’estiu urbà. L’activitat, molt consolidada al municipi, ha recuperat certa normalitat respecte de l’edició de l’any passat tot i la situació extraordinària que encara s’està vivint per la crisi sanitària. Com destaca la regidora de Joventut, Rosa Peris: “l’any passat ja vam apostar per donar continuïtat a l’activitat en una situació extraordinària i quan encara no s’havia représ l’activitat educativa després del confinament. Això va suposar un esforç molt important en l’aplicació dels protocols que, enguany, després que els xiquets i les xiquetes els han tingut i els han aplicat durant tot el curs escolar, ha sigut tot un poc més fàcil. Això sí, l’oferta d’activitats ha estat condicionada i adaptada de nou a les mesures de seguretat sanitària vigents”. Tot i això, s’ha oferit una programació molt atractiva i diversa que ha permés als xiquets i les xiquetes tornar a compartir el temps d’estiu i les activitats amb gent de la seua edat. Encara que adaptar tota l’estructura de l’escola d’estiu a la normativa i als protocols sanitaris ha continuat suposant un esforç extraordinari.

En aquest sentit, el regidor de Cultura, Josep Mateu, resalta els aspectes del projecte realitzat en l’escola d’estiu: “L’IMC ha recuperat un dels projectes en què el joc ha sigut el fil conductor per a donar coherència a unes activitats molt diverses: manualitats, tècniques, jocs tradicionals i jocs d’aigua o l’esport”. De nou, l’activitat d’enguany ha estat concebuda en dos quinzenes i hi han participat més de 300 xiquets i xiquetes, 289 en la primera quinzena i 160 en la segona. S’ha contractat 22 monitors/res i una coordinadora, amb el suport del personal de l’Institut Municipal de Cultura. A més, hi ha hagut cinc monitors/res per a poder atendre els xiquets i les xiquetes amb necessitats especials. Ha sigut important poder utilitzar tant les instal·lacions del CEIP El Crist com del conjunt del poliesportiu, incloses les piscines, fet que ha facilitat la distribució dels diversos grups i la generació d’espais propis i diferenciats. L’activitat també ha oferit els serveis d’escola matinera i de menjador i això fa facilitat la conciliació, un dels objectius del projecte que enguany s’ha pogut recuperar.