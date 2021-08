Més de 3500 persones van gaudir al juliol de l’agenda cultural d’Alfafar

Print This Post

Baix el nom “Alfafar Fresc, Cultura a les Places” el consistori ha impulsat un programa per a tota la família durant el mes de juliol.

Alfafar ha reforçat i augmentat l’oferta cultural després de la impossibilitat de realitzar les festes en els seus formats habituals.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories de Cultura i Festes, va desenvolupar durant el mes de juliol una programació cultural amb el nom “Alfafar Fresc, Cultura al les Places”. Més de 3.500 persones han gaudit de les activitats que han servit per a reactivar l’oferta cultural i d’oci del municipi comptant amb totes les mesures de seguretat sanitària vigents.

La programació ha comptat amb actuacions en les principals places i espais del municipi, com són les pistes esportives de Alfalares, la Plaça Corts Valencianes, la Plaça Poeta Miguel Hernández i la Plaça de l’Ajuntament del municipi, amb activitats per a totes les edats i centrada en el gaudi i l’oci de les famílies i la ciutadania.

L’agenda ha inclòs una vintena d’actes entre els quals es troben teatres infantils, cinema al carrer, teatre per a adults o musicals, a més d’una actuació d’òpera. Es tracta d’una programació extensa i repartida per tot el municipi per a recuperar l’oferta cultural.

El consistori està treballant en l’agenda cultural de setembre, en una col·laboració entre les regidories de cultura, esports i festes, per a d’aqueixa forma fomentar la cultura en el municipi i l’oci saludable.

L’Ajuntament d’Alfafar porta apostant des de fa mesos per la realització d’activitats culturals i esportives, al costat d’associacions del municipi, amb l’objectiu d’oferir una programació segura a la població.