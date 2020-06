Més de 3500 xiquets i xiquetes d’Alaquàs reben les mascaretes higièniques elaborades pel grup de persones voluntàries

Print This Post

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat el repartiment aquesta setmana.

La població infantil ja té en les seues cases les mascaretes higièniques reutilitzables confeccionades pel grup de persones voluntàries. L’Ajuntament d’Alaquàs ha enviat als més de 3500 xiquets i xiquetes, tant empadronats com escolaritzats, una mascareta acompanyada d’una carta personal de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, en la qual se’ls felicita pel seu comportament durant el confinament i se’ls anima a utilitzar-les cada vegada que ixen al carrer.

Les persones que no hagen rebut la mascareta per no trobar-se en casa o que tinguen algun tipus d’incidència amb ella es poden posar en contacte en els números de telèfon: 662 391 716 i 674 276 002.

El repartiment s’ha realitzat aquesta setmana a càrrec del personal de l’empresa pública ALEM. Les mascaretes han sigut elaborades pel grup de voluntàries i voluntaris que des què es va decretar l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària generada pel COVID-19, han estat confeccionant a les seues cases. Coordinats per l’Ajuntament d’Alaquàs i sota les indicacions del Centre de Salut, el voluntariat ha confeccionat un total de 15.000 mascaretes, 4000 d’elles per a la població infantil.

Aquestes mascaretes es van començar a repartir en les primeres setmanes de l’estat d’alarma en el Centre de Salut, residències de majors, farmàcies, supermercats i comerços de caràcter essencial. Posteriorment van ser repartides també en les empreses que reprenien la seua activitat en els polígons del Bovalar i els Mollons. En les últimes setmanes han arribat als establiments de la població que reobrin les seues portes en cada nova fase.

Aquest és el segon repartiment de mascaretes dirigit a la població infantil. El mes d’abril passat, l’Ajuntament d’Alaquàs va distribuir 2.364 mascaretes infantils per als xiquets i xiquetes de fins als 9 anys. Aquestes mascaretes van ser encarregades a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud.