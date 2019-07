Més de 4.000 persones realitzen voluntariat en prevenció d’incendis forestals en iniciatives finançades per la Generalitat

Connect on Linked in

El pressupost destinat a aquesta mesura és de 542.000 euros i augmenta més del 20% respecte a 2018



Aquesta iniciativa impulsa l’acció altruista ciutadana per a la conservació de l’entorn i la sostenibilitat

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica subvenciona 81 iniciatives de voluntariat liderades per ajuntaments i entitats socials ambientalistes, juvenils, esportives i culturals en les quals participen més de 4.000 voluntàries i voluntaris que fan tasques de vigilància preventiva, conscienciació ciutadana, conservació de la biodiversitat, dels espais naturals i defensa del mitjà forestal.

La resolució de la concessió d’ajudes s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es pot consultar en el següent enllaç: consultar ací.

En l’actual convocatòria d’ajudes d’aquest programa de voluntariat en prevenció d’incendis forestals, publicada al març, s’ha incrementat el pressupost un 20,4%, passant de 450.000 euros en 2018 a 542.000 euros en 2019 i s’ha quasi triplicat respecte a 2016, quan es van destinar 200.000 euros.

Aquestes ajudes financen projectes de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, campanyes de sensibilització, d’educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides a la informació a visitants sobre el compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l’aplicació de programes d’educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal. Tots ells estan supervisats per personal tècnic de la Conselleria.

Aquesta mesura té com a objectiu impulsar l’acció altruista ciutadana per a la conservació de l’entorn i la sostenibilitat, des del convenciment de la importància d’implicar la ciutadania en les polítiques de prevenció d’incendis, tant des del punt de vista de la seua col·laboració en accions d’informació, formació i conscienciació, com en el desenvolupament de mesures i accions més actives com pot ser la vigilància dissuasiva.

Gran part de les iniciatives subvencionades ja estan desenvolupant la seua activitat des de principis de l’estiu, ja que la convocatòria, publicada el mes de març, preveu que les activitats puguen desenvolupar-se al llarg de tot l’exercici 2019.

Per províncies, s’han concedit ajudes a 36 projectes presentats per municipis, organitzacions o entitats de voluntariat de la província d’Alacant, que mobilitzaran a uns 1.729 voluntàries/us. A Castelló s’han subvencionat 5 projectes amb la participació de 232 persones voluntàries i 40 iniciatives a la província de València, on s’han activat en tasques de prevenció a 1.969 persones.

Pla de dinamització del voluntariat ambiental

Amb la finalitat de reforçar aquestes accions de voluntariat ambiental i amb caràcter general, s’ha posat en marxa el Pla de dinamització del voluntariat ambiental de la Comunitat Valenciana, que realitza un diagnòstic de la situació d’aquest tipus de voluntariat i fa propostes per a la seua dinamització. A més, compta amb un portal web per a informar, connectar i ajudar a conéixer totes les oportunitats de participació: consultar ací.

El portal facilita el coneixement de les entitats que desenvolupen, de forma gratuïta, activitats de participació ciutadana; genera un catàleg actualitzat que permet conéixer les activitats proposades per les entitats (tipologia, dates, lloc de realització) i la manera de participar en elles.