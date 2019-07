Més de 4.600 persones celebren el quaranta aniversari de l’Homenatge a la Paella d’Almussafes

El multitudinari acte va omplir el passat dissabte 20 de juliol a la nit l’extens carrer Major del municipi



Una xaranga, una batucada i un grup folklòric portugués van ambientar el sopar, en el qual es van cuinar quatre paelles gegants i 38 de xicotetes dimensions



La discomòbil posterior va comptar amb la presència d’un ‘Punt Violeta’ en el qual es va oferir informació per a facilitar la denúncia de possibles agressions masclistes



Almussafes va concloure el passat dissabte 20 de juliol amb èxit les festes patronals d’aquest 2019 amb la celebració del XL Homenatge a la Paella, un esdeveniment multitudinari que va reunir 4.666 persones al voltant del plat més típic de la cultura valenciana. Del total de persones participants, 4.090 es van decantar el les paelles gegants de Galbis, mentre que la resta va preferir cuinar-se l’arròs pel seu compte. En tots dos casos, l’Ajuntament va sufragar totes les despeses relatives al sopar, l’aperitiu, la beguda i les postres. Per a arredonir la jornada, la Pista Polivalent va acollir l’última discomòbil del període festiu, que va comptar amb un ‘Punt Violeta’ que va proporcionar informació per a lluitar contra la violència masclista.



Mancant commemorar la festa de Sant Joaquim i Santa Ana i la gala solidària d’AECC, dos esdeveniments que es desenvoluparan el divendres i el dissabte d’aquesta setmana, Almussafes va posar el punt i final a les seues festes patronals de 2019 el passat dissabte 20 de juliol amb el tradicional Homenatge a la Paella, un multitudinari acte obert a tota la ciutadania que enguany ha aconseguit les quatre dècades de trajectòria en la localitat. “És la població la que ha fet possible arribar a aquesta xifra. Ací a València estimem la paella, estimem la diversió i estimem reunir-nos amb la nostra gent i si unim aquests tres elements ens trobem amb una festa amb la qual tots ens sentim identificats”, destaca la regidora de Festes de l’Ajuntament d’Almussafes, Mar Albuixech.



En total, es van donar cita al carrer Major, la principal via de circulació del nucli urbà, 4.666 comensals, dels quals 4.090 van optar per degustar les paelles gegants elaborades per Galbis i els restants 576 van preferir cuinar-se el seu arròs dividits en grups de familiars i amics. Aquesta era la segona edició en la qual era possible inscriure’s a través d’internet, sistema pel qual van optar en aquesta ocasió 531 persones de 40 taules. Tal com va declarar l’empresa Galbis el mateix dissabte durant l’elaboració de les quatre paelles contractades, Almussafes és la localitat que més anys porta confiant en la companyia des que va començar a oferir aquest servei, concretament vint-i-un consecutius.



Les persones assistents van ser dividides en set sectors. En el primer es va reunir la corporació municipal, les famílies de la Reina de les Festes i la seua dama d’honor, els Clavaris i Clavariesses de 2019 i les Clavariesses de fa 25 anys, el col·lectiu de jubilats, l’agrupació de Protecció Civil i la taula de la parròquia. Entre el segon i el cinqué sector es van distribuir les taules de la resta d’inscripcions, a excepció d’aquelles en les quals només hi havia menors, i per tant no incloïen alcohol, i les que van optar per cuinar-se la seua pròpia paella. Per a aquests dos últims casos es van reservar els sectors sis i set, que es van habilitar en el tram situat al costat del carrer València.



“El bon comportament de la ciutadania present i el cuidat dispositiu de seguretat dissenyat per la Policia Local en col·laboració amb Protecció Civil van fer que l’acte es desenvolupara segons el previst, deixant tot el protagonisme a les ganes de gaudir”, explica l’alcalde, Toni González.



Música de xaranga, batucada i grup folklòric

L’ambientació de la vetlada va estar a càrrec de diverses formacions. Els Clavaris i les Clavariesses de 2019 van contractar una xaranga que va recórrer les diferents taules per a animar a les persones assistents. També va estar present la Batucada d’Almussafes, un grup que s’està gestant en aquests moments i que va aprofitar l’esdeveniment per a donar-se a conéixer. Finalment, el Grup Folklòric ‘Albergaria a Velha’, de Portugal, va visitar la població en el marc d’un intercanvi amb l’associació de ball tradicional valencià ‘Dansaires del Tramusser’, per la qual cosa també van ser rebuts durant la jornada per la corporació municipal a la casa consistorial.



Discomòbil amb ‘Punt Violeta’

La vetlada va concloure en la Pista Polivalent amb una discomòbil, l’última del període festiu. La revetla va comptar amb un ‘Punt Violeta’ en el qual es va informar i assessorar el públic sobre els passos a seguir en cas d’agressió sexista. La presència d’aquest estand, atés per una psicòloga especialista en violència de gènere i una assessora jurídica, va ser possible gràcies a la gestió conjunta de l’Equip d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que va proporcionar els materials, i el consistori almussafeny institució encarregada de contractar a les persones que van atendre les consultes.