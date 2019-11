Més de 460 xiquetes i xiquets participen en la Cursa Escolar de Paiporta

Print This Post

El carrer Jaume I de Paiporta va albergar la segona edició de la Cursa Escolar Caixa Rural Torrent de Paiporta, en la qual van participar 465 xiquetes i xiquets de la localitat, així com d’altres municipis pròxims com Benetússer, Catarroja i Torrent, entre altres.



L’esdeveniment es va dividir en 12 carreres, distribuïdes per categories querubí, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet, masculina i femenina. La celebració de les carreres va comptar amb la col·laboració del Servei Municipal d’Esports (SME) de Paiporta, l’Ajuntament de Paiporta, Policia Local, així com de tots els col·legis i instituts de la població: els CEIPs Ausiàs March, Jaume I, L’Horta, Lluís Vives, Rosa Serrano, La Immaculada i els IES Andreu Alfaro i La Sénia, que va aconseguir el premi de 300 euros en material escolar com a centre amb major participació.



Van assistir a la carrera la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, així com altres membres de l’equip de govern, acompanyats pel secretari del consell rector de Caixa Rural de Torrent, Jesús Monfort i diferents responsables de les oficines de l’entitat a Paiporta.



Els primers a prendre la sortida van ser els cadets en categoria masculina, que van recórrer 1.500 metres. Els últims, les corredores i corredors de categoria querubí, van córrer 200 metres. Els 3 primers classificats de cada prova, tant en categories femenines com masculines, van pujar a l’escenari perquè els responsables de l’entitat feren lliurament dels trofeus. Després del lliurament de reconeixements i medalles, es va dur a terme el sorteig d’una tablet i una bicicleta gentilesa de Caixa Rural Torrent, en el qual van participar tots els corredors amb els seus respectius dorsals.