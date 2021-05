Més de 500 obres d’una desena de països opten als 48é Premis Literaris d’Alberic

Connect on Linked in

Les lletres argentines, colombianes, xilenes o mexicanes concorren als Premis Literaris d’Alberic, que enguany viuen la seua 48é edició. Són algun exemple de la desena de països que han presentat obres al certamen, amb més de cinc-cents inscrits que opten a un guardó cada vegada més prestigiós. El certamen que més èxit ha collit ha resultat el Premi

Rafael Comenge de narrativa en castellà, amb 420 obres presentades d’una desena de països, amb una gran representació centre i sud-americana. Es multipliquen els treballs presentats en els últims anys, amb un creixement exponencial. Per part seua, al Premi Rafael Comenge de narrativa en valencià s’han presentat 33 obres de tots els territoris de l’arc mediterrani. Èxit sense precedents també pel que fa al Premi Francesc Badenes Dalmau de poesia, al qual han presentat treballs 69 autors i autores, més de la meitat procedents del territori català però amb important representació de valencians i valencianes. Segons la regidora de Cultura, Virginia Bruñó: “Una vegada més se certifica que els premis literaris d’Alberic compten amb una salut envejable i que creixen i creixen. Com sempre dic, la literatura és una visió avançada del món, una eina per a desxifrar les claus que vindran, un espai d’expressió necessària, i ací a Alberic tenim la sort de comptar amb centenars de treball que ens ajuden a créixer com a comunitat. Alberic és cultura”.

Els Premis Literaris se celebren cada any amb l’objectiu de reforçar la identitat cultural, així com destacar la importància de les Humanitats i les Lletres en tots els àmbits de la societat. El fet que la llengua vehicular d’estos premis siga el valencià representa una aposta per la normalització, l’ús i la posada en valor de la llengua pròpia. No obstant això, el concurs de narrativa en castellà creix exponencialment tots els anys i en l’última edició es va llançar per damunt dels dos centenars, passant ara a més del doble. El consistori premiarà d’una banda les obres en valencià i per una altra les de castellà. Els guanyadors o guanyadores s’adjudicaran un premi de 1.000 euros.

Per part seua, el premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia estarà dotat de 1.500 euros. Els originals presentats són inèdits i no han obtingut cap premi ni reconeixement en altres certàmens o concursos literaris. Tots els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Ajuntament d’Alberic, el qual es reserva els drets d’una primera edició.