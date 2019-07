Més de 500 persones passen per la piscina de Cullera en menys d’una setmana

Connect on Linked in

La instal·lació té ja més de 250 abonats i el gran al·luvió s’espera amb l’inici dels cursos de natació al setembre



Més de mig miler de persones han passat en menys d’una setmana per la nova piscina municipal coberta de Cullera, que va entrar oficialment en funcionament est dilluns.



Des de les jornades de portes obertes que van tindre lloc dijous, divendres i dissabte fins hui mateix ha sigut gran l’afluència de persones interessades a conéixer de primera mà el denominat Centre Municipal d’Esports així com els serveis que oferix i les tarifes, ha indicat el regidor d’Esports, Javier Cerveró.



Ara com ara, són ja més de 250 els abonats en estos primers cinc dies encara que les estimacions de la regidoria són que el gran al·luvió es produirà a partir del mes de setembre quan s’inicien els cursos de natació.



«Molta de la gent que s’ha passat per ací ens ha preguntat pels cursets, que és una de les activitats que més públic atrauen», detalla Cerveró. «Pensem que una vegada posats en marxa, l’afluència serà encara més destacable», precisa.



Les tarifes econòmiques i les instal·lacions de qualitat que oferix fan pensar que seran molts els usuaris els que es decantaran per inscriure’s en la piscina cullerenca.



Preus atractius

Els preus varien des d’1,50 euros per a xiquets per dia fins a un abonament familiar trimestral de 102 euros. Existixen bons individuals mensuals per 20 euros per a adults i per sol 12 euros per a xiquets o persones amb diversitat funcional. De la mateixa manera, s’han establit tarifes especials per a jubilats i pensionistes.



El perfil dels primers usuaris és variat. Des de xiquets fins a jubilats, passant per clubs esportius com el de natació entre altres, fins a persones que estan en rehabilitació i necessiten nadar com a part del seu tractament. També hi ha hagut moltes persones de fora de Cullera i un nombre important de turistes.



La piscina municipal coberta de Cullera és un dels projectes estrela de la legislatura que acaba d’arrancar. Després de més de 14 anys en obres i paralitzacions, ara s’ha fet realitat en acabar-se la primera fase.



Ja està en procés la contractació de les obres de la segona, que compten amb un finançament de 2 milions d’euros per part del Consell. Estes actuacions comprendran l’habilitació de la parcel·la exterior i dels serveis complementaris, com per exemple el gimnàs.