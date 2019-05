Més de 580 persones abrigallen a Toni González en la presentació de la candidatura dels socialistes d’Almussafes

Connect on Linked in

L’acte va tindre el dissabte en la Llar dels Jubilats del municipi i va comptar amb la intervenció del conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler

Un total de 582 persones van abarrotar el dissabte al migdia la Llar dels Jubilats d’Almussafes per a assistir a la presentació de la llista amb la qual el Partit Socialista d’Almussafes concorre a les eleccions del pròxim 26 de maig. El conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, així com el diputat Toni Quintana i la vicepresidenta de la Diputació Rebeca Torró van intervindre en l’acte, que també va comptar amb la presència del secretari general dels socialistes a la Ribera Baixa, Salva Martínez, així com de diversos alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores tant de la Ribera com d’altres comarques

En el transcurs de l’acte el propi candidat a l’Alcaldia, Toni González, va presentar als 19 integrants de la candidatura municipal. Tal com va exposar el primer edil, “presentem la millor candidatura possible, un grup de veïns i veïnes del municipi que conjumina experiència i renovació, en el qual comptem amb actuals regidors de l’equip de govern però també amb gent jove que sempre ha estat involucrada en la vida associativa del municipi però que fins ara no s’havia compromés políticament”. Cal recordar que el Partit Socialista d’Almussafes aspira a revalidar l’àmplia majoria absoluta aconseguida fa quatre anys, “oferint com a aval de la nostra gestió l’ús racional dels recursos, que ens ha permés mantindre un elevadíssim nivell d’inversions al mateix temps que hem pogut reduir a la meitat el deute municipal. Així mateix, les diverses polítiques d’ocupació que hem dut a terme durant aquesta legislatura han posiblitado una considerable reducció de l’atur a Almussafes, un objectiu que continuarà sent la nostra gran prioritat durant la pròxima legislatura”, va exposar Toni González durant la seua intervenció.

Cal assenyalar que el Partit Socialista d’Almussafes encara aquests comicis locals després de dos rotunds èxits del PSOE tant en les eleccions autonòmiques com en les generals. “En el cas de les generals hem sigut el municipi de la Ribera Baixa amb major percentatge de vot al Partit Socialista. El nostre gran objectiu el 26 de maig és consolidar la nostra majoria absoluta i evitar un nou pacte entre Compromís i PP, que continuen treballant junts des de l’oposició, coordinant els seus atacs al nostre govern i sense criticar-se entre ells, una situació insòlita que mostra bé a les clares la seua intenció de tornar a pactar si les matemàtiques li ho permeten. Nuetro objectiu, per tant, és evitar aquest pacte que tornaria a ser nefast per a Almussafes”, conclou Toni González.