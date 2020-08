Més de 600 menors reben l’ajuda per a alimentació de l’Ajuntament d’Alzira en juliol i agost

La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alzira quantifica en 606 les targetes per a alimentació infantil que s’han atorgat tant en els mesos de juliol com en agost. Un total de 60.600 euros entre l’alumnat becat per la Conselleria amb la màxima puntuació i les famílies amb menors afectades per la crisi que es troben en expedient obert en Intervenció Familiar. Este programa s’ha posat en marxa gràcies a les aportacions ciutadanes al Fons Solidari Som Alzira i compta també amb el finançament de les partides corresponents a les activitats d’estiu de serveis socials que enguany no s’han pogut portar a terme per la COVID-19. Les ajudes es donen a les famílies mitjançant les Targetes de Compra d’Alimentació del supermercat Consum Alzira, cadena amb la qual s’inicia una col·laboració des l’Àrea de Serveis Socials. La quantitat atorgada varia en funció del nombre de menors de la unitat de convivència que es troba en edat escolar de l’etapa de Primària. En total s’han atorgat un total de 447 targetes a les famílies, que cobrixen els 606 menors. La inversió de més de 60.000 euros s’ha repartit en targetes mensuals de 50€ per a cada xiquet i xiqueta al llarg dels mesos de juliol i agost. “Des de Serveis Socials hem treballat per a poder estar al costat de la ciutadania, i per a donar resposta a les seues necessitats primàries, hem estudiat les necessitats. Es tracta d’un sistema transparent que dona seguretat i confiança i a Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament d’Alzira Carrer Sant Roc 6 · 46600 Alzira · València premsa@alzira.es www.alzira.es Telèfon: 96 240 04 50 més ens assegura que les famílies fan un ús adequat i responsable de l’ajuda”, manifesta la regidora de Serveis Socials, Marina Mir. La participació en el programa ha estat subjecta al compliment del compromís de responsabilitat que les famílies han signat amb Serveis Socials, i implica la revisió de la despesa corresponent amb productes de primera necessitat i aptes per a menors. Cal destacar també que el supermercat a més col·labora amb vals descompte de l’1,5% del valor de la compra per al beneficiari i un altre 1,5% per al mateix Ajuntament, quantitat que es destinarà a compra de productes de primera necessitat. Som Alzira És un fons solidari que ha comptat amb les aportacions de la ciutadania i que seguix en marxa per a seguir rebent donacions solidàries destinades a cobrir primeres necessitats dels alzirenys i alzirenyes. De moment el fons ha recaptat vora 30.000 euros gràcies a les donacions. Cal recordar que les aportacions suposen un benefici fiscal per a les persones que donen. Els interessats poden fer la seua aportació al compte de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923.

