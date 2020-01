Més de 70.000 persones omplin Llombai amb el Mercat Renaixentista dels Borja

Connect on Linked in

Llombai va tindre sort, el va respectar la prevista pluja i es va omplir fins a la bandera amb la celebració del Mercat Renaixentista dels Borja, que es va tornar a erigir, entre el divendres i el diumenge, en un esdeveniment cultural i turístic sense igual pel que fa a les recreacions històriques, que han permés a la localitat riberenca situar-se com un referent del territori espanyol. Més de 70.000 persones van omplir tots els actes programats en l’agenda, que passava pel campament militar més gran d’Europa, l’actuació de banderers Italians, concerts folk des de França, falconeria amb exhibició de vols i el baluern dels canons, els relats dels contacontes, les actuacions dels titelles o en la ludoteca artesanal. Tot això a través de més de cent cinquanta llocs que recreen els segles passats amb gran exactitud.

“La veritat és que ha sigut espectacular. Milers de persones omplint en cada minut els carrers de Llombai. La previsió meteorològica no va evitar que vingueren a gaudir d’un Mercat Renaixentista que es consolida com un dels reclams turístics més importants de la província de València. Per a Llombai suposa un al·licient que ajuda enormement a la nostra economia local, per la qual cosa assegurem la seua continuïtat i el seu enfortiment en les pròximes edicions”, argumenta l’alcalde, José Forés. Les carreres de cavalls a imitació de les celebrades a Siena (Itàlia) i que van enfrontar a algunes de les més importants quadres hípiques d’Espanya van suposar una de les grans novetats d’enguany, nodrint l’esdeveniment de gran espectacularitat. La Primera Carrera de la Lliga Nacional de cavalls Ibers de ciutats històriques, amb la disputa del trofeu de Regnator, va crear molta curiositat i va reunir nombrós públic. Tres dies d’una programació frenètica a Llombai.