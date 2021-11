Més de 700 estudiants d’arquitectura replantegen el model urbà de Xirivella

Connect on Linked in

La Casa de Cultura de la localitat recull una mostra dels projectes més destacats

El model urbà de Xirivella ha sigut estudiat en profunditat durant dos anys per l’alumnat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València (ETSA-UPV). Al llarg dels dos últims cursos han analitzat l’ordenació urbana de Xirivella, els usos i costums dels espais actuals per part de la ciutadania, han detectat les seues necessitats i han formulat les seues propostes per a la millora de l’urbanisme en la localitat. “La universitat és la factoria d’idees per excel·lència i cal aprofitar el seu cabal de talent i creativitat. Sovint, els gestors públics no arribem a veure el potencial d’una ciutat en tota la seua magnitud. Els treballs presentats per l’alumnat ens obrin noves possibilitats de desenvolupament urbà. Les estudiarem amb atenció i gratitud”, afirma Michel Montener, alcalde de Xirivella.



El projecte, que s’enquadra dins del Taller d’Urbanisme de la ETSA-UPV, ha involucrat a 3 assignatures, 8 professors i més de 700 alumnes, que han desenvolupat els seus projectes sobre la base de tres àmbits temàtics diferents: reconeixement i millora d’espais urbans, regeneració urbana de la zona industrial de Zamarra i el corredor verd interurbà Xirivella-Alaquàs-Torrent.



“Ens interessa que l’alumnat treballe sobre temes reals i aportació les seues idees a les problemàtiques actuals i per això hem dut a terme aquest taller. En el cas de Xirivella, urbanísticament és un municipi molt interessant, a més se situa en l’àrea metropolitana de València, és accessible i els alumnes han pogut vindre i analitzar exhaustivament la ciutat i com s’usen els espais públics”, sosté Ana Portalés, professora de la ETSA. Per al professor Javier Pérez Igualada, Xirivella “és una de les localitats que té més temes clau en relació amb la problemàtica actual de l’urbanisme, com és la relació entre les ciutats i els espais oberts, per exemple amb l’horta, també la relació de les ciutats amb l’activitat econòmica, en el cas de Xirivella els polígons industrials tenen un pes important… i tot això fa que es puga desenvolupar el que hui entenem com a urbanisme sostenible”.



En cadascun dels àmbits han fet interessants propostes sobre entorns com la plaça de l’Ajuntament, la plaça Gerardo Garcés, el polígon industrial de Zamarra, noves zones residencials, una millor ordenació del territori i posada en valor de l’horta… Una selecció d’aqueixes idees ha sigut recopilada en una exposició que es pot visitar fins al 24 de novembre a la Casa de Cultura. Es tracta d’un variat repertori de solucions que permeten aventurar interessants hipòtesis sobre el futur de Xirivella i el seu entorn metropolità.