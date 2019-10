Més de 700 persones mostren la seua solidaritat en la cursa del Club Atletisme Von-Hippel Lindau de Paiporta

Connect on Linked in

El Club d’Atletisme Von Hippel-Lindau de Paiporta va organitzar la segona edició de la Cursa i Passejada pel afectats per aquesta malaltia minoritària. Més de 700 paiportines i paiportins, així com corredores i corredors dels pobles del voltant i de diferents clubs, varen prendre partit en aquesta iniciativa.



La recaptació de fons de la inscripció anava destinada a la investigació d’una malaltia hereditària que provoca l’aparició indiscriminada de tumors a diferents parts del cos, especialment, a la medul·la i la retina, i que afecta a una de cada 36.000 persones.



El club paiportí d’atletisme Von Hippel-Lindau treballa des de 2013 per a col·laborar en la investigació d’aquest síndrome, i per a donar visibilitat a la malaltia amb l’objectiu de fer conscient la gent de la necessitat d’invertir recursos en buscar solucions mèdiques. “Compartint esforç”, el lema del propi club, corren cada carrera per a visibilitzar la malaltia, que afecta a unes 1.250 persones a Espanya, i recaptar fons per a combatre-la.

Varen assistir a la carrera i passejada solidària i varen mostrar així el seu suport a la causa l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, acompanyades pels responsables i organitzadors de l’esdeveniment, pertanyents al club.