Més de 80 multes a Xirivella per no portar màscara

L’Ajuntament activa una tercera campanya de conscienciació i endureix el discurs

“I tu?Esperes el teu torn?” Amb aquest breu i desafiador missatge, l’Ajuntament de Xirivella activa la seua tercera campanya de conscienciació en poc més d’una setmana sobre l’ús de la màscara. El “torn” al·ludeix a la probabilitat de ser caçat abans o després sense la protecció buconasal i, en conseqüència, rebre la corresponent sanció de 100 euros. Des del passat dia 21 la Policia Local ha tramitat més de 80 multes, principalment entre joves. “Xirivella ha patit ja un brot social de coronavirus detectat en una celebració privada; no volem més brots i farem el que siga a les nostres mans per impedir-ho”, assegura l’alcalde Michel Montaner. “No ens agrada multar, però no admetem incompliments en un assumpte tan seriós”, emfatitza el primer edil.

La seqüència de fets a Xirivella no difereix de la majoria de municipis. Després de la decisió de la Generalitat d’imposar l’ús obligatori de la màscara en els espais públics, la Regidoria de Seguretat Ciutadana va ordenar a la policia accions pedagògiques durant un parell de dies. Al tercer dia, coincidint amb la difusió pública del brot detectat en la localitat, es va cursar la directriu sancionadora. “Hem reforçat la presència policial en la franja de 18 a 22 hores, la més freqüentada en temps estival”, compte el regidor del ram, Vicent Sandoval. “La col·laboració ciutadana també està sent molt útil, ja que a vegades ens arriben notícies sobre concentracions de persones sense màscara en algun punt de la ciutat; en aqueixos casos la multa és l’única opció”, detalla.

El brot social de Xirivella, localitzat en una festa juvenil d’aniversari, va disparar les alarmes en el municipi. Dels tres positius inicales es va passar, després d’un rastreig de contactes, a dotze. Les últimes dades apunten a l’estabilització dels contagis. Les campanyes de conscienciació impulsades pel consistori exposen amb tota cruesa els perills derivats de l’incompliment de les normes. En la primera s’atacava la inconsciència de la joventut, recordant que la seua immunitat enfront del virus és directament proporcional al risc de mort d’un familiar d’edat avançada. En la segona s’ironitzava sobre la incapacitat dels governants o de la pròpia policia. I en aquesta última s’estableix una sort de compte arrere que condueix irremeiablement a la sanció. Més de 80 multes i la xifra continua creixent.