Més de 800 persones marxen a Alboraia contra el càncer i recapten més de 2.400 euros per a la seua investigació

Alboraia contra el càncer’ ha recorregut 5,5 quilòmetres de centre urbà i horta amb la Policia Local i Protecció Civil vetlant per la seguretat de les persones participants

La marxa solidària ‘Alboraia contra el càncer’ ha recaptat més de 2.400 euros després de reunir més de 800 persones en la iniciativa promoguda per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alboraia. Aquesta quantitat, que va destinada a la investigació sobre aquesta malaltia, s’ha aconseguit a través de la col·laboració de veïns i veïnes que han adquirit un dorsal (3 euros), una banderola (6 euros) o una samarreta (6 euros) en diversos punts de venda habilitats en el municipi, que incloïa també part del comerç local.

L’esdeveniment, en el qual han col·laborat la Diputació de València, la Junta Local contra el Càncer, CaixaBank i altres 18 socis, ha tingut lloc aquest diumenge, 28 de novembre, a les 09.30 hores. En ell, les persones assistents, respectant les mesures COVID-19, han caminat 5,5 quilòmetres per un recorregut que ha passat pel centre urbà i el paisatge de l’horta. Per a garantir la seguretat del veïnat i del trànsit, el circuit ha sigut vigilat i gestionat per la Policia Local d’Alboraia i Protecció Civil.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la regidora d’Esports, Zeudy Estal, acompanyats per membres de la Corporació Municipal, van entregar el xec simbòlic a la Junta Local contra el Càncer abans de celebrar el resultat obtingut, agrair la col·laboració de tots i totes i donar l’eixida. En la línia de meta, orxata i fartons, característics del bressol de l’orxata, i aigua esperaven a les persones participants.

La iniciativa, que pertany al circuit Runcáncer, se suma a altres esdeveniments solidaris que el consistori realitza en la mateixa línia com la coneguda 10K Alboraia contra el Càncer.