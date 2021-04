Més de 800 propostes s’han presentat per a la programació de Sagunt a Escena 2021

Connect on Linked in

El passat 1 d’abril la nova direcció artística del festival Sagunt a Escena 2021 va obrir una convocatòria perquè qualsevol companyia professional, valenciana, nacional o internacional, poguera presentar les seues propostes d’espectacles susceptibles de ser representats en el festival, tant en les representacions al Teatre Romà com a l’Off Romà.

Des de la direcció artística de Sagunt a Escena es vol agrair l’èxit de la convocatòria, ja que per a l’edició de 2021 s’han presentat propostes que sumen més de 800 espectacles.

La selecció de propostes que finalment conformaran el cartell de Sagunt a Escena 2021, tant per al Teatre Romà com per a l’Off Romà, es farà durant les pròximes setmanes, tenint en compte factors com l’adaptació del format als diversos espais escènics, la qualitat de la proposta, la varietat de disciplines artístiques, la diversitat de llenguatges, el públic al qual va dirigit, la transmissió de valors socials, etc.

Una vegada finalitzat el procés de selecció s’informarà totes i cadascuna de les companyies si han sigut seleccionades. Per això la direcció artística del festival demana paciència i comprensió davant de la responsabilitat de decidir, d’entre 800 propostes, quines formaran part de la programació.

De tota manera, la direcció del festival vol manifestar el màxim respecte per tots els treballs presentats i agrair a tots els participants la seua resposta i el seu interés per participar.