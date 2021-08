Més de 900 persones desocupades treballaran a l’Ajuntament de València en el període 2021-2022

Connect on Linked in

Més de 900 persones desocupades de la ciutat de València s’incorporaran com a personal contractat a l’Ajuntament durant el període 2021-2022 a través de diferents programes d’ocupació subvencionats per LABORA i el consistori. Així ho ha informat hui la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, durant una reunió mantinguda amb la directora general d’Ocupació i Formació de LABORA, Rocío Briones.

Tal com ha explicat la regidora, estes contractacions, que estan previstes per a l’exercici 2021-2022, es realitzaran a través de programes com EMCORP, EMPUJU, ECOVID, EPLAYA o el Pla Municipal d’Ocupació i Formació Juvenil 2021-2022: Avancem!, entre altres. Bernabé ha informat que s’han sol·licitat diferents subvencions a LABORA que ascendixen a més d’11 milions d’euros per als programes EMCORP, EMPUJU i ECOVID, estant estos pendents de resolució. En eixe sentit, ha posat en valor “la importància de la dimensió local de les polítiques actives d’ocupació”. Quant als plans d’ocupació en tràmit o ja resolts, està previst que 100 joves s’incorporen al consistori a través del Pla Municipal d’Ocupació i Formació Juvenil 2021-2022: Avancem!, al qual s’han destinat 1.774.286,73 euros, íntegrament amb fons municipals. D’altra banda, s’han contractat 68 persones a través del programa EPLAYA 2021, ascendint la despesa total de la contractació a 354.624 euros, dels quals 303.270 euros corresponen a la subvenció atorgada per LABORA.

A més, la regidora ha destacat que “la col·laboració entre administracions és fonamental per oferir més i millors oportunitats a la ciutadania, i més encara en un moment tan complicat com el que estem vivint generat per la crisi sanitària de la covid-19”. “Continuem treballant, braç a braç, amb l’objectiu de mitigar els efectes d’esta crisi econòmica i contribuir a l’impuls del mercat de treball local”, ha afegit.

Per part seua, Rocío Briones, directora general d’Ocupació i Formació de LABORA, ha explicat que “des de LABORA entenem fonamental la col·laboració i la coordinació amb els servicis públics d’ocupació locals, en este cas amb la ciutat de València, per recuperar el Servei Valencià d’Ocupació, recuperar les xarxes de col·laboració. En el cas de la ciutat de València, Labora l’any 2020-2021 porta més de 40 milions de pressupost invertit que han afectat i que han permés a més de 26.000 persones tindre una oportunitat d’ocupació i de formació”.

Més de 2.000 contractes des de 2017

Finalment, la regidora ha recordat que, des de l’any 2017, s’ha contractat més de 2.000 persones desocupades de la ciutat de València a través d’estos programes d’ocupació, la qual cosa demostra “la sensibilitat i compromís d’esta administració amb els col·lectius més vulnerables de la nostra ciutat”, ha conclòs.