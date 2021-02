Més de la meitat de les persones usuàries de Metrovalencia accedeix a una estació o parada en un radi de 500 metres

Print This Post

Els clients i clientes empren 7,8 minuts de mitjana des del seu punt d’origen per a arribar a les instal·lacions d’FGV i 7,8 minuts des del metre o tramvia fins a la seua destinació

El 88,6% de les persones viatgeres acudeix a les estacions a peu i el 91% arriba també caminant al seu destí

Més de la meitat de les persones usuàries de Metrovalencia, en concret el 53,6%, accedeix a la xarxa de metro i tramvia en un radi de 500 metres, percentatge que s’amplia fins al 80,6% si la distància s’engrandeix fins a un quilòmetre, segons les dades recollides en l’últim Índex de Satisfacció al Client (ISC) de 2020.

El percentatge s’incrementa segons augmenta la distància entre el punt d’origen del viatger o viatgera i les estacions i parades de Metrovalencia. D’aquesta manera, el 5,4% es desplaça fins a 100 metres per a moure’s després amb FGV; el 15% fins a 200 metres; el 23,5% fins a 300 metres; el 27,8% fins a 400 metres; el 53,6% fins a 500 metres; el 56,2% fins a 600 metres; el 80,6% fins a 1 quilòmetres; el 87,4% fins a 1,5; el 92,6% fins a 3 i el 100% més de 3 quilòmetres.

La mitjana de temps emprat entre l’origen del viatge fins a les estacions i parades de Metrovalencia s’estipula en 7,8 minuts i, des de les instal·lacions d’FGV fins al punt de destinació, altres 7,8 minuts.

Aquest accés a les estacions i parades se sol realitzar, en el 88,6% dels casos, a peu, cosa que significa una mitjana de 6,5 minuts; amb cotxe o moto el 4,2%, amb 12,02 minuts de temps mitjà; en EMT el 2,5%, amb 15,4 minuts de desplaçament; en Rodalia de Renfe el 1,3%, amb 46,7 minuts de mitjana; en un altre autobús el 1,3%, amb 23,1 minuts; amb bici el 0,7%, amb 11 minuts i, en altres mitjans com a tren, taxi, etcètera, el 1,3%%, amb 10,21 minuts de mitjana.

Els temps emprats en eixir de Metrovalencia i acudir al punt de destinació es concreten en el 91% que prossegueix el seu viatge a peu, la qual cosa li suposa a la persona usuària recórrer caminant 7,04 minuts de mitjana; el 3,4% amb cotxe o moto, amb 9,9 minuts de desplaçament; el 1,8% amb autobús que no siga EMT, amb 16,7 minuts; el 1,2%% en l’EMT, amb 19,8 minuts; l’1% en Rodalia de Renfe, amb 42,6 minuts de temps mitjà; l’1% en altres mitjans com a tren, taxi, etcètera, amb 10,1 minuts de mitjana, i el 0,6% amb bici, amb una mitjana de 11,5 minuts.

El tramvia, l’accés més directe

Si la comparativa es desglossa per línies, s’observa que les tres tramviàries són les que ofereixen un desplaçament menor, quant al temps, als usuaris i les usuàries des dels seus respectius punts d’origen.

D’aquesta manera, les persones viatgeres de la Línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) tarden de mitjana 5,98 minuts i les Línia 6 (Tossal del Rei-Marítim Serradora) i Línia 8 (Marítim Serradora-Marina Reial Joan Carles I) ho fan en 4,82 minuts, sempre de mitjana. En el 93,6% dels casos, la distància en la L4 es recorre a peu, percentatge que és del 95,3% caminant en les L6 i L8.

Entre les línies de metro, la Línia 7 (Marítim Serradora-Torrent Avinguda) és en la qual menys temps necessiten els passatgers i passatgeres per a arribar fins a les seues instal·lacions, en concret amb 7,65 minuts. Li segueixen a Línia 3 (Aeroport-Rabelbunyol) amb 7,87 minuts i a Línia 5 (Marítim Serradora-Aeroport) amb 8,01 minuts.

Després estan la Línia 1 (Bétera-Villanueva de Castellón) amb 8,05 minuts; la Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) amb 8,72 minuts; i, finalment, la Línia 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) amb 8,84 minuts de mitjana.

Els percentatges dels clients i les clientes que fan aquests trajectes a peu són del 93,3% en la Línia 5; 91,3 en la Línia 7; 89,5 en la Línia 3; 85,3% en la Línia 9; 84,2% en la Línia 1; i 82% en la Línia 2.

La zona D més a prop que l’A Els

desplaçaments per corones registren la curiositat que són les persones usuàries de la zona D, la més allunyada de la capital, les que empren menys temps mitjà per a accedir a Metrovalencia, en concret 2,78 minuts; seguits pels de la zona B, amb 7,36 minuts; els de la zona A, el cor de la xarxa, amb 7,98 minuts i, finalment, els de la zona C, amb 8,68 minuts de mitjana.