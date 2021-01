Més de mig centenar d’alumnes participen en les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament d’Almussafes

Connect on Linked in

Promogudes en col·laboració amb els col·legis i les AMPA, s’estan desenvolupant amb èxit en els CEIP Pontet i Almassaf



Continuen oberts els terminis d’inscripció per als dos tallers ‘Aprén a aprendre’ i ‘Futur digital’ dirigits a la infància matriculada en aquests centres



Dilluns passat 18 de gener, es van inaugurar els dos tallers promoguts per l’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb els CEIP Pontet i Almassaf. L’objectiu principal d’aquests programes formatius és facilitar la conciliació familiar, reduir la bretxa digital i difondre valors relacionats amb aspectes com la igualtat i la sostenibilitat. S’han creat cinc grups diferents en el CEIP Almassaf i dos en El Pontet, tots ells amb un coordinador COVID per a garantir la salut de l’alumnat i la del personal del centre. Fins hui, els tallers compten amb més de mig centenar d’alumnes inscrits. El programa, finançat per la Generalitat Valenciana, continuarà impartint-se fins al mes de juny i manté obertes les inscripcions, que es poden realitzar per telèfon o correu electrònic. La Regidoria d’Educació ha comptat amb la col·laboració dels centres i de les AMPA per a la creació de la iniciativa.



Facilitar la conciliació familiar de la ciutadania malgrat les restriccions pandèmiques és el principal objectiu de les activitats extrascolars organitzades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb els CEIP Pontet i Almassaf.

El consistori municipal, els centres i les seues respectives associacions de mares i pares van acordar plantejar a l’alumnat de tots dos col·legis d’educació infantil i primària de la població dos tallers diferents, titulats ‘Aprén a aprendre’ i ‘Futur digital’.



Aquest nou programa educatiu, finançat per la Generalitat Valenciana, romandrà actiu fins el mes vinent de juny i s’imparteix dues vesprades a la setmana a un preu de cinc euros mensuals. “L’objectiu és que els xiquets i les xiquetes es formen de manera lúdica i creativa en qüestions tan rellevants com la igualtat, les noves tecnologies o el medi ambient”, subratlla el regidor d’Educació, Pau Bosch.



S’està aplicant un estricte protocol de seguretat per a evitar al màxim els contagis per coronavirus. Per a això, a més d’establir un màxim de 10 persones per grup, les sessions compten amb un controlador Covid-19, que garanteix el compliment de la normativa vigent (ús de la màscara i del gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat).



‘Aprén a aprendre’ està dirigit a l’alumnat de primària i en ell es fomenta la igualtat d’oportunitats de la joventut afectada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia. S’imparteixen continguts de ciències i llengües, així com activitats de conscienciació sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i la sostenibilitat, entre altres temes.



Amb ‘Futur digital’, es busca dotar a l’alumnat de les eines digitals bàsiques per a reduir la bretxa digital, a través d’un sistema en el qual es fomenta l’aprenentatge de manera segura i lliure i amb dinàmiques enfocades al tractament de textos, edició de vídeos i presentacions de treballs. En les classes es potencia el descobriment de nous recursos de formació i es consciència sobre els riscos d’un mal ús.



Fins hui són cinc els grups creats en el CEIP Almassaf i dos en el CEIP Pontet, tot i que les inscripcions encara es poden formalitzar trucant al telèfon 96 203 10 46 o enviant un correu electrònic a almussafes_cia@gva.es.