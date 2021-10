Més de trenta col·lectius faran tallers, xarrades, exhibicions, concerts i degustacions a la plaça Major en la Fira d’Associacions d’Alzira

Connect on Linked in

Les activitats, per a tots els públics, se succeiran als estands i a l’escenari entre les 10.30 i les 14 hores

Les entitats locals disposaran de punts d’informació on podran divulgar les seues activitats

La plaça Major acollirà el dissabte 30 d’octubre la XII Fira d’Associacions d’Alzira. Entre les 10.30 hores i les 14 hores, veïns i veïnes podran conéixer un poc millor les diferents associacions alzirenyes i podran participar en les exhibicions i demostracions que es realitzaran. Les més de trenta associacions participants disposaran d’un espai on exposar material divulgatiu, a més a més realitzaran tallers. També hi haurà activitats, actuacions i mostres a l’escenari. I la plaça Major acollirà també dues exposicions, de l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals i de la Unió per les Pensions. La Fira d’Associacions «és un exemple de convivència i bones pràctiques», assegura la regidora Joventut, Cooperació, Modernització i Bon Govern, Leticia Piquer. «L’any passat no vam poder celebrar-la, i enguany tornem als carrers amb moltes ganes, però sempre intentant mantindre les distàncies de seguretat i amb les mascaretes», afig.

El Consell de la Joventut d’Alzira organitza la Fira d’Associacions amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira: «És una molt bona iniciativa, que naix de les persones joves, que són elles les encarregades de comunicar-se amb totes les associacions que volen participar, i de poder gestionar-ho», destaca Piquer. Per a la regidora, es tracta «d’una data molt consolidada en Alzira, ja portem molts anys celebrant esta fira, que mostra la qualitat del teixit associatiu que tenim a la nostra ciutat. Crec que hi ha que donar-li molta importància, perquè una ciutat forta és aquella que té un teixit associatiu fort i que té moltes xarxes creades que protegixen a les persones i al territori, que van des de visibilitzar col·lectius que d’alguna manera han patit exclusió social, a crear xarxes d’interdependència i de cures, de conscienciació amb el planeta fins a reivindicar els drets de totes les persones, i això el dissabte ho farem en un ambient lúdic, festiu i intergeneracional», explica Piquer.

Dins de la programació de la Fira d’Associacions, els voluntaris d’Amnistia Internacional la Ribera oferiran la possibilitat de participar en el taller «Xapes pels Drets Humans», mentre que l’Associació Mediambiental Vall d’Aigües Vives (AMA), realitzarà un taller de manualitat per a la confecció de caixes niu per al permabosc. «El Municipi del Bé Comú» és el títol de l’activitat que ha programat l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, mentre que el col·lectiu NNGG del PP d’Alzira planteja l’activitat «I tu, què n’opines?».

A les 11.30 hores, tindrà lloc el taller de batucada, que duran a terme els integrants de Batutràlla Batukada, que faran una exhibició a les 12 hores. Els representants del Centre d’Informació Juvenil i l’Institut Valencià de la Joventut, per la seua banda, faran diverses activitats per al públic jove, com jocs de taula, un taller de pintura i confecció de didjeridú i l’activitat «Fes el teu Pla. Enquesta Jove». El grup Juniors Santa Catalina faran un taller de pompons de llana i corones de cartolina per als xiquets i les xiquetes presents.

La Creu Roja d’Alzira també ha preparat diverses activitats: el joc de «passaparaula», activitats de prevenció i sensibilització del projecte «Espacio Propio» i oferiran informació sobre els Equips de Sensibilització i Informació davant Emergències. L’organització ELLE (Entitat Lluitadora per l’Equitat amb Cor de Prisma) instal·larà a la plaça Major la seua «Bústia de la diversitat anònima» i proposa el taller «Acolorix la diversitat». Així mateix, Joves Socialistes d’Alzira, Gailes i Ser invisible no és un superpoder oferten les activitats «Ales de llibertat», en al·lusió al mural pintat durant el festival Art al Carrer i que va ser objecte de vandalisme, i «T’escoltem!». També la Fundació CEPAIM tractarà de conscienciar a la població amb el taller artístic de creació de màscares interculturals. Igual com Interpreta Natura, amb «Superherois per la Salut i el Clima» i La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, amb un taller per a pintar postals de «Salvem el clima».

Els assistents podran fer aportacions solidàries al mercadet benèfic de llibres de segona mà que organitzarà l’associació El Norte Perdido i degustar el menjar i begudes típiques africanes que hi haurà a la parada de Fuentes Solidarias d’Alzira.

Hi haurà una «Install Party de programari lliure», on es podrà participar en la instal·lació de programes lliures (cal portar l’equip i una còpia de les dades).

Quant a les xarrades, a les 11 hores, a l’estand de l’Associació Mediambiental Vall d’Aigües Vives hi haurà una xarrada sobre alimentació, amb l’elaboració i degustació d’un esmorzar sa, vegà i ecològic. A les 11.30 hores, ELLE oferirà xarrades d’informació i sensibilització sobre drets de la dona i LGTBIQ+ i salut sexual. També a les 12.30 hores se celebrarà la xarrada «Programa Lliure: Per què és tan important?», a càrrec d’Emancipació Comunitària: Àrea Tecnològica.

Hi haurà tot un seguit d’actuacions i exhibicions: a les 11.15 hores hi haurà danses folklòriques búlgares, pels ballarins de l’Asociación Cultural Búlgara de Alzira y Comarca; Juniors Santa Catalina faran danses i jocs d’11.30 a 12.00 hores; els membres d’ADAFIR (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica) realitzaran una exhibició de balls de saló a les 12.30 hores i un quart d’hora després hi haurà una desfilada de «Peluts» que organitza Lacua, Associació Protectora d’Animals. Per a finalitzar, se celebraran dos concerts: a les 13.15 hores serà el torn del cantant alzireny Iván Zayas, en col·laboració amb l’Associació Síndrome d’Asperger i TGD de la Ribera, i a les 13.30 hores serà l’actuació musical del cantant alzireny Arnau Pastor, que col·labora amb UFA Alzira (Joves en marxa).