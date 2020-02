Més d’un centenar d’alumnes i alumnes de Godella participen en la iniciativa Supera-T

Connect on Linked in

L‘objectiu de l’activitat és fomentar la igualtat de drets i la superació gràcies al testimoniatge de la primera dona pilot de l’Armada Espanyola

Més de 120 alumnes i alumnes de primària dels col·legis públics Cervantes i El Barranquet van participar dijous passat en la iniciativa Supera’t, que es va celebrar en el Centre Cultural Vila Eugenia.

Supera-T és un projecte de Patricia Campos, primera dona pilot de l’Armada Espanyola, que busca fomentar la igualtat de drets amb una xarrada inspiracional i motivadora, en la qual es destaquen valors com la superació i l’eliminació de barreres, producte de la distinció de sexe i gènere, i la motivació per a afrontar els reptes que es plantegen al llarg de la vida.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella va organitzar dues sessions on Patricia Campos va exposar el seu testimoniatge. Aquest esdeveniment mostra l’aposta clara de l’Ajuntament de la localitat pel foment de la igualtat de gènere.

Campos destaca per la seua àmplia trajectòria professional, per la qual ha sigut guardonada per diverses organitzacions, i recentment ha fundat l’ONG Goals for Freedom per a lluitar per la igualtat de les dones, en contra de la violència de gènere, i la defensa dels drets humans a Uganda, país en el qual col·labora amb diverses organitzacions des de fa anys.

Durant la presentació del projecte, Chema Lamirán, expert en comunicació i màrqueting esportiu, va introduir la xarrada i la trajectòria de Patricia, que posteriorment i durant més de dues hores va relatar el seu projecte i la seua experiència vital per als alumnes i professors.